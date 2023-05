Öl läuft von kaputtem Auto in Ettwieser Weiher

Ein kaputtes Auto verliert nahe des Ettwieser Weihers in Marktoberdorf Öl. Auf dem "Ette" bildet sich dadurch ein Ölfilm.

09.05.2023 | Stand: 12:41 Uhr

Am Montagvormittag ist Öl in den Ettwieser Weiher bei Marktoberdorf gelaufen. Wie die Polizei mitteilt, stand ein kaputtes Auto auf dem Schotterparkplatz des Weihers und verlor das Öl. Dieses wurde durch den Regen in die angrenzende Kanalisation gespült und gelang dadurch in den Weiher.

Öl am Ettwieser Weiher in Marktoberdorf ausgelaufen

Auf dem "Ette" bildete sich im Bereich des Zuflusses ein 15 Meter langer Ölfilm. Durch Ölbindemittel und Ölsperren konnte verhindert werden, dass sich das Öl weiter ausbreitet. Das Wasserwirtschaftsamt Kempten begutachtete die Lage vor Ort. Nach aktuellem Stand ist nicht davon auszugehen, dass das Öl nachhaltigen Schaden am Ettwieser Weiher angerichtet hat.

Die Polizei Marktoberdorf ermittelt nun gegen den Halter des kaputten Autos. Diesen erwartet eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung.

