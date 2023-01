Patient in Lebensgefahr und nicht erreichbar - Arzt schaltet Polizei ein

Wegen gesundheitlicher Beschwerden hat ein Patient seinen Arzt aufgesucht. Als die Blutwerte des Mannes eintreffen, schlägt der Arzt Alarm und schaltet die Polizei ein.

12.01.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Weil er sich nicht gut fühlte, hat in Marktoberdorf ein 57-jähriger Mann bereits am Dienstag seinen Hausarzt aufgesucht. Wie die Polizei berichtete, ergab die Auswertung der Blutwerte am Mittwoch, dass der Patient in Lebensgefahr schwebte. Ohne sofortige medizinische Behandlung könne er an einem akuten Nierenversagen sterben.

Doch der Patient war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr erreichbar. Also bat der Arzt die Polizei Marktoberdorf um Hilfe. Die Beamten konnten den 57-Jährigen letztendlich in seiner Wohnung antreffen. Der Rettungsdienst brachte den Mann daraufhin in ein nahegelegenes Krankenhaus.

