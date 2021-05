In Marktoberdorf sind drei Schafe aus ihrem Gehege ausgebrochen. Die Polizei sowie hilfsbereite Bürger haben die Tiere eingefangen und zurückgetrieben.

17.05.2021 | Stand: 12:53 Uhr

In Marktoberdorf sind drei Schafe aus ihrem Gehege geflohen und in der Muhlbachstraße gefunden worden. Am Sonntagmorgen wurde die Polizei über den Ausbruch informiert.

In der Mühlbachstraße konnte die Polizei die Schafe stellen. Nachdem der Halter der Schafe zwar ausfindig gemacht, aber nicht erreicht werden konnte, trieb die Polizei mithilfe einiger Bürger die Tiere quer durch Thalhofen in das Gehege.

Lesen Sie auch: Unfall mit ausgebüxter Kuh und Zug in Lauben: Jetzt spricht die Landwirtin