In Marktoberdorf fallen zwei Autoparkplätze für zehn Radplätze weg. Es ist ein Modellprojekt. Welches Ziel die Stadt damit verfolgt und wie es weitergeht.

28.06.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Fahrradfreundlicher soll Marktoberdorf werden. Und dazu gehören selbst Kleinigkeiten, die Großes bewirken können. Die Reaktionen der Gäste auf die neuen Fahrradparkplätze sind sehr positiv. In Ruhe Kaffee trinken und dabei sein Vehikel im Blick haben: „Gut gemacht“, lautet die am häufigsten geäußerte Meinung. In der Jahnstraße hat die Stadt zwei Stellplätze für Autos umgestaltet, massive Blumenkübel platziert und so eine Abstellfläche für Zweiräder geschaffen.