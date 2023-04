Von Hunger und Armut getrieben: Dem Schicksal der Schwabenkinder auf der Spur

Sie kamen aus Österreich und der Schweiz: Schwabenkinder arbeiteten bei schwäbischen Bauern, um der Armut zu entgehen. Siegfried Laferton erzählt von ihrem Leiden.

15.04.2023 | Stand: 16:13 Uhr

Schwabenkinder, so nannte man die Kinder aus Tiroler, Vorarlberger und Schweizer Bergbauernfamilien, die sich vom 17. bis weit ins 20. Jahrhundert jedes Jahr bei schwäbischen Bauern verdingten. Hunger und Armut waren der Grund für ihre gefährliche Wanderung, der Bedarf an billigen Arbeitskräften in der Landwirtschaft vor der Mechanisierung der Grund für ihre Anwerbung. Siegfried Laferton hält am Donnerstag, 20. April, um 20 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Kirche in Marktoberdorf (Bahnhofstraße 25) einen Vortrag zu dem Thema.

Wie arbeiteten damals die Kinder aus den Tiroler, Voralberger und Schweizer Bergbauernfamilien?

Laferton beschäftigt sich darin mit dem Ablauf eines Arbeitsjahres dieser landwirtschaftlichen Dienstboten, die auch im Allgäu vom Frühling bis in den Herbst hinein arbeiteten.

Siegfried Laferton. Bild: Stefanie Gronostay

Darin spannt er einen Bogen von den Vorbereitungen in der Heimat über die Reisewege, die Lebens- und Arbeitsbedingungen im Schwabenland bis zur Rückkehr nach Hause. Aufnahmen von Interviews mit Zeitzeugen aus dem benachbarten Außerfern runden den Vortrag ab.

Das Thema Schwabenkinder hat Laferton gepackt

Laferton hat schon während seines Lehramtsstudiums eine Zulassungsarbeit über „Tiroler Hütkinder in Bayerisch-Schwaben“ geschrieben. 1989 bis 1992 studierte er zusätzlich Volkskunde und Bayerisch-Schwäbische Landesgeschichte in Augsburg. Das Thema Schwabenkinder hat ihn nicht mehr losgelassen und er forscht nach wie vor dazu. Der Eintritt zum Vortrag ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

