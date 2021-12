So lässt sich an Neujahr in Marktoberdorf der Kater vertreiben

Sport macht den Kopf frei - besonders am Neujahrstag. Der Eisplatz in Marktoberdorf bietet dazu eine gute Gelegenheit. Dieses Programm hat er zu bieten.

30.12.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Nicht nur nach den Weihnachtstagen mit ihren oft üppigen Mahlzeiten gilt: Immer schön in Bewegung bleiben – am besten an der frischen Luft. Das empfehlen die Mediziner auch oder gerade in Corona-Zeiten. Auf dem Eisplatz am Schulzentrum in Marktoberdorf lässt sich der gute Vorsatz, etwas Sport zu treiben, auch in den nächsten Tagen wunderbar umsetzen.

Alle Generationen tummeln sich auf dem Eisplatz

Für alle Altersgruppen ist dort bis Silvesternachmittag etwas geboten. Dazu zählt beispielsweise der generationenübergreifende Senioren- und Bambinilauf. Schlägerläufe gibt es (Schutzausrüstung nötig) und allgemeine Publikumsläufe. Weiter geht es dann bereits am Neujahrstag im Laufe des Vormittags, denn frische Luft soll auch gegen Katerstimmung helfen. Wer ausschlafen will, der kann sich am Abend beim Neujahrs-Eisstockschießen versuchen. Dazu ist jedoch eine Anmeldung nötig. (Lesen Sie auch: Silvester 2021 ohne Böller: Mit diesen 5 nachhaltigen Alternativen kommt trotzdem Stimmung auf)

Diese Regel gilt am Eisplatz in Marktoberdorf

Allerdings gilt auch da für Schlittschuhläuferinnen und -läufer die 2G-Regel: vollständig geimpft oder genesen; Zuschauer brauchen zusätzlich einen negativen Test. Der Aufwand lohnt für den, der endlich auf Eis seine Runden ziehen will. Muss nur noch das Wetter mitspielen. Regen wäre für das Erlebnis nicht so schön.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Marktoberdorf informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Marktoberdorf".