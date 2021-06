Statt Ausfahrt mit dem Motorrad Toyrun-Bären für den guten Zweck

Großes Biker-Treffen in Marktoberdorf entfällt. Aber Verkauf von Maskottchen soll sozialen Projekten in diesem Jahr helfen. Wo es die Bärchen zu kaufen gibt.

Auch heuer muss coronabedingt auf den Toyrun Marktoberdorf in der gewohnten Form verzichtet werden. Es wurde lange überlegt, ob es Möglichkeiten gibt, den 2021er Toyrun in irgendeiner Weise durchzuführen. „Leider gab es dabei nur rauchende Köpfe und immer das gleiche Ergebnis: Wir können keinen Toyrun machen“, teilen die Organisatoren der Toyrun-Vereins mit. Entschieden wurde, heuer nur die Toyrun-Bären zu verkaufen, um etwas Geld für den guten Zweck zusammenzubringen.

Der Verkauf findet ab dem 13. Juni in mehreren Geschäften in und um Marktoberdorf statt, in der Bäckerei Lipp in Thalhofen, in der Bäckerei Strobel in Roßhaupten, beim Weinhaus Hosp in Marktoberdorf, im Restaurant Gifthütte in Kaufbeuren, auf dem Wochenmarktstand des Fruchthauses Stöckl und beim Autohaus Singer in Marktoberdorf .

Stand auf dem Wochenmarkt und online

Auch auf dem Wochenmarkt wird der Verein Toyrun vertreten sein am Freitag, 4., und am 11. Juni von 9 bis 13 Uhr, sowie zusätzlich am Samstag, 5. Juni, auf dem Marktoberdorfer Marktplatz von 9 bis 15 Uhr.

Die Toyrun-Bären können auch per Email bestellt werden unter info@toyrun-mod.de

Gerade jetzt auf Hilfen angewiesen

Natürlich kann auch ohne auch ohne Bärenbestellung gespendet werden. Gerade in dieser Zeit sind viele Familien und Kinder auf die Hilfe des Toyrun-Vereins angewiesen.

