Nach Nachbarschaftsstreit: Polizei findet Waffen und Drogen

Nachdem ein Mann mit seinem Nachbarn streitet und ihn beißt, durchsucht die Polizei die Wohnung des Betrunkenen - und findet mehrere Waffen und Drogen.

20.10.2022 | Stand: 13:08 Uhr

Infolge eines Streits zwischen zwei Nachbarn in Marktoberdorf hat die Polizei in der Wohnung eines Beteiligten mehrere Waffen und Drogen gefunden. Die Beamten seien am Mittwochabend zu dem Streit gerufen worden. Laut Polizei soll der 33-Jährige seinen zwei Jahre älteren Nachbarn mit einer Schere bedroht und in den Arm gebissen haben.

Weil er sich nicht beruhigen ließ, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam und führten einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis: über zwei Promille.

Polizei durchsucht Wohnung des Mannes in Marktoberdorf: Fünf Waffen und über 100 Gramm Cannabis

Als die Beamten anschließend die Wohnung des 33-Jährigen durchsuchten fanden sie einen Speer, eine Machete, ein Luftgewehr und eine weitere Schusswaffe, ein Blasrohr, sowie über 100 Gramm Cannabis. Da der Täter die Polizisten während des Einsatzes auch beleidigte wird er nun wegen mehrerer Vergehen angezeigt.

