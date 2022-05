Marktoberdorf stürzt drei Meter tief von Balkon: Nachbar hört Hilferufe

Ein Marktoberdorfer ist vom Balkon gestürzt. Der Mann ist unverletzt, kann sich aber an nichts erinnern. Die Polizei macht in seiner Wohnung eine Entdeckung.

17.05.2022 | Stand: 13:43 Uhr

Drei Meter tief ist ein 37-jähriger Marktoberdorfer in der Nacht auf Dienstag von seinem Balkon gestürzt. Der Mann blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Ein Nachbar hatte den Mann im Garten um Hilfe schreien gehört. Der Rettungsdienst und die Polizeibeamten vor Ort stellten fest, dass der Mann verwirrt war und sich an einen Sturz nicht erinnern konnte. Der Mann konnte nicht erklären, warum er sich in so einem hilflosen Zustand befand.

Polizei macht interessanten Fund in der Wohnung des Marktoberdorfers

Zur Abklärung des Sturzgeschehens betraten die Beamten die Wohnung des 37-Jährigen, wobei ihnen bereits im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses Cannabisgeruch entgegenkam. In der Wohnung selbst wurde dann eine kleine Cannabisplantage für den Eigenbedarf vorgefunden. Bei dem zusätzlich vorgefundenen Marihuana handelte es sich vermutlich um minderwertiges Rauschgift, was den Gesundheitszustand des Mannes erklärte. Der 37-Jährige kam zur weiteren Abklärung mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Cannabisplantage wurde von den Beamten sichergestellt.

