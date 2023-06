1385 Biker dabei: So ist es, beim Toy Run in Marktoberdorf mitzufahren

Motorradfahren und Gutes tun: Das war am Samstag beim 19. Marktoberdorfer Toy Run möglich. So erlebt man die Motorradausfahrt für einen guten Zweck als Biker.

11.06.2023 | Stand: 20:30 Uhr

Der Countdown läuft, zehn, neun, acht. Bei null angekommen, lassen alle Teilnehmer der Motorradausfahrt Toy Run Marktoberdorf 2023 gleichzeitig ihre Motoren an. Es wird laut. Die Fahrer der Sportmaschinen lassen ihre Motoren aufheulen und die Harleys, wenn sie denn angesprungen sind, blobbern mit ihrem tiefen charakteristischen Standgeräusch. So werden innerhalb von Sekunden 1385 Motorräder, Quads und Trikes gestartet. Das ist neuer Rekord, und wie der Verein später verkünden wird, sind an diesem Tag insgesamt 25.000 Euro an Spenden zusammen gekommen.

