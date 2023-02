19-Jährige wird von falschen Polizisten um vierstellige Summe betrogen

Anruf bei einer 19-Jährigen im Ostallgäu, zwei angebliche Polizisten von Interpol sind in der Leitung. Sie soll in einen Drogenfall verwickelt sein.

01.02.2023 | Stand: 13:25 Uhr

Eine 19-jährige Frau hat am Montagnachmittag einen Telefonanruf von zwei angeblichen Interpol-Polizeibeamten erhalten. Sie schilderten der 19-Jährigen, dass ihre Personalien in einem großen Drogenfall aufgetaucht seien und deshalb auch Interpol ermittle, heißt es im Polizeibericht. Die vermeintlichen Polizeibeamten forderten sie auf, ihr Bankkonto zu leeren, da dieses zeitnah eingefroren wird. Sie solle das Geld „geschützt“ in Prepaid-Wertguthabenkarten investieren.

Die Frau hob daraufhin ihr Tageslimit von ihrem Konto ab und kaufte in einem Elektronikfachmarkt in Kempten diese Karten im Gegenwert einer niedrigen vierstelligen Summe. Anschließend gab sie die Codes der Karten telefonisch an die vermeintlichen Polizeibeamten durch. Die Betrüger wiesen sie an, weitere Karten zu kaufen.

Polizist außer Dienst klärt über Betrugsmasche auf

Daraufhin wollte sie erneut Wertguthabenkarten in einem Discounter in Kempten einkaufen. An der Kasse bemerkte dies ein außerdienstlich anwesender Polizeibeamten. Er sprach die junge Frau an und klärt sie über die Betrugsmasche auf. Die Frau verzichtete daraufhin auf den Kauf weiterer Karten. So wurde sie vor noch höherem Schaden bewahrt.

Die 19-Jährige erstattete Anzeige und die Polizeiinspektion Marktoberdorf nahm die Ermittlungen auf.