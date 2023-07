Vier Menschen bei Unfall auf der B16 bei Marktoberdorf verletzt

In Stötten-Steinbach bei Marktoberdorf hat es einen Unfall gegeben. Vier Menschen wurden dabei verletzt.

30.06.2023 | Stand: 14:54 Uhr

Bei einem Unfall auf der B16 bei Marktoberdorf wurden am Donnerstagnachmittag vier Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 57-jähriger Autofahrer im Stöttener Ortsteil Steinbach nach links auf einen Feldweg abbiegen. Das übersah der 64-jährige Fahrer hinter ihm offenbar und setzte zum Überholen an. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Laut Zeugenaussagen hatte der 57-Jährige den Blinker gesetzt.

Unfall auf der B16 bei Marktoberdorf: Autos stark beschädigt

Das Auto des 57-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß nach links in den Graben gestoßen. Das Auto des 64-Jährigen stieß mit der linken Fahrzeugseite in die Leitplanke und geriet dadurch in Schieflage. Die Fahrer sowie ihre beiden Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie konnten sich selbstständig aus den Autos befreien. Der Rettungsdienst brachte alle in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall auf der B16 wurden beide Autos stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 36.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung kam es auf der B16 zu Verkehrsbehinderungen.

Mehr Nachrichten aus Marktoberdorf und dem Ostallgäu lesen Sie hier.