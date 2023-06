Marktoberdorf: Wie kommt man mit dem E-Bike sicher ans Ziel? Ein Fahrsicherheitstraining

Warum die Polizei Marktoberdorf und die Volkshochschule (VHS) am Dienstag ein Fahrsicherheitstraining für Seniorinnen und Senioren auf dem E-Bike anbieten.

12.06.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Sicher mit dem E-Bike durch die Fahrradsaison: Unter diesem Titel veranstaltet die Polizei Marktoberdorf mit der Volkshochschule Ostallgäu Mitte (VHS) ein Fahrsicherheitstraining für Seniorinnen und Senioren auf dem E-Bike. Termin ist am Dienstag, 13. Juni, von 17 bis 19 Uhr in Marktoberdorf auf dem Verkehrsübungsplatz an der Adalbert-Stifter-Schule, Schwabenstraße 53. Kursleiter ist Polizeihauptkommissar Rudolf Stiening, Örtlicher Verkehrssicherheitsbeauftragter der Polizeiinspektion Marktoberdorf. Er weist auf Probleme und Gefahren beim E-Biken hin.

Das eigene Rad sowie Helm und Getränke sind mitzubringen

Die Teilnehmenden sollten bereits erste Erfahrungen mit dem E-Bike haben; das eigene Rad sowie Helm und Getränke sind mitzubringen. Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung bei der VHS erforderlich unter Mail www.info@vhs-oal-mitte.de oder Telefon 0800/ 6645256. (Lesen Sie auch: Kinder auf dem E-Bike: Wann ist das erlaubt und worauf sollten Eltern achten?)

Die Polizei betont: Unfälle mit E-Bikes nehmen drastisch zu

Die Polizei betont: Je beliebter E-Bikes beziehungsweise Pedelecs werden (die zusehends klassische Fahrräder verdrängen), umso häufiger werden Unfälle mit Pedelecfahrern. So ereigneten sich im Jahr 2022 im Bereich des Allgäuer Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West 548 Unfälle mit Pedelecfahrern, die oftmals keinen Helm trugen. 529 Fahrer wurden verletzt (17,5 Prozent mehr als im Vorjahr), sechs getötet. Laut Polizeistatistik waren „mehr als 43 Prozent der Verunfallten über 65 Jahre alt“, und 73 Prozent der Unfälle wurden von Pedelecfahrerinnen und -fahrern selbst verursacht – auch wegen mangelnder Fahrfertigkeiten.