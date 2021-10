Marktoberdorf will für den Radverkehr in der Stadt ein Konzept. Der Bund fördert das. Die Diskussion im Stadtrat dazu glich einer Posse, meint unser Kommentator.

23.10.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Vorangetrieben wird das Thema durch Bund und Freistaat, die den Kommunen für den Ausbau der Mobilität auf zwei Rädern etliche Millionen Euro geben. Getreu dem Motto „wer zahlt, schafft an“ ist die Gabe an Bedingungen geknüpft. Eine ist ein Radverkehrskonzept, in der das große Ganze betrachtet werden soll. Deshalb wird das Erstellen des Werks hoch bezuschusst. Und nur wer ein Konzept hat, bekommt Zuschüsse beim Ausbau der Infrastruktur. So weit, so gut.