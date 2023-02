Jetzt ist es amtlich: Marktoberdorf wird Technologietransferzentrum

Nun kann Angelika Schorer den Marktoberdorfern Brief und Siegel darauf geben, dass es mit dem Technologiezentrum klappt. Minister Blume übergab ihr die Urkunde.

08.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Das Technologietransferzentrum (TTZ) für Marktoberdorf nimmt Kontur an: Insgesamt 103 Millionen Euro plant die CSU/FW-Landesregierung aktuell im Zuge ihrer Initiative „High Tech Transfer Bayern“ für ihre neuen TTZ als Anschubfinanzierung für fünf Jahre ein – und Marktoberdorf ist eines davon. Das wurde am Dienstag bei einer Kabinettssitzung beschlossen, berichtet CSU-Landtagsabgeordnete Angelika Schorer. „Marktoberdorf ist jetzt offiziell in dem Paket mit drin. Das ist ein Schritt nach vorn für Marktoberdorf“, freute sich die Abgeordnete am Dienstagnachmittag über diese Nachricht. Wie berichtet, hatte Ministerpräsident Markus Söder bereits Ende Januar der Stadt Marktoberdorf das TTZ bei einer Ostallgäuer CSU-Veranstaltung mündlich zugesichert.

Marktoberdorf und zehn andere TTZ-Standorte stehen fest - weil sie überzeugende Konzepte haben

Insgesamt sollen 15 TTZ-Initiativen neu gestartet werden. Erst elf Standorte – darunter Marktoberdorf – stünden davon fest, da für sie fachlich überzeugende Konzepte vorlägen. Das „TTZ Robotik, Automatisierung“ für Marktoberdorf samt Professur und wissenschaftlichen Mitarbeitern soll, wie berichtet, mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Kempten kooperieren sowie mit dem bestehenden „TTZ für datenoptimierte Fertigung“ in Kaufbeuren. (Lesen Sie auch unseren ausführlichen Artikel zum TTZ in Marktoberdorf. Fendt-Chef: „Das Technologiezentrum wertet Marktoberdorf auf!")

Bayerischer Ministerrat: "TTZ sind Innovationstreiber für mittelständische Firmen!"

Wie aus einer Mitteilung der Staatskanzlei zu der Kabinettssitzung hervorgeht, sollen TTZ wissenschaftsgestützte Innovationstreiber für die regionale Wirtschaft sein. Sie richten sich gerade an mittelständische Unternehmen, die über keine keine eigene Forschungsabteilung verfügen und mit den TTZ die Möglichkeit erhalten, gezielte anwendungsbezogene Forschungsaufträge zu erhalten. Die beteiligten Hochschulen würden so zum „Think-Tank und zu Entwicklungspartnern der Unternehmen vor Ort“.

Schorer nimmt von Wissenschaftsminister Blume die offizielle Überreichungsurkunde entgegen

MdL Schorer nahm nach der Kabinettssitzung von Wissenschaftsminister Markus Blume auch gleich die offizielle Überreichungsurkunde fürs TTZ in Marktoberdorf entgegen. Sie freue sich sehr, sagte sie, dass sie vor ihrem Ausscheiden aus dem Landtag „das noch für Marktoberdorf und die Region erreichen konnte“. Ganz fix sind die Gelder für das TTZ Marktoberdorf freilich erst, nachdem der Bayerische Landtag Ende März den Haushalt für 2023 verabschiedet hat. (Lesen Sie auch: Strahlende Gesichter in Marktoberdorf: Söder sichert Technologiezentrum zu.)