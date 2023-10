So klappt das Arbeiten mit dem Kollegen Roboter

Die Robo-Nights in Marktoberdorf finden großen Zuspruch von der Industrie. Mit von der Partie ist dieses Mal die Augsburger Firma Kuka.

Zum vierten Mal finden in Marktoberdorf die Robo- Nights statt. Dieses Mal liegt der Schwerpunkt auf dem Thema „Educational robotics“. Wie kann man Robotik besser in sein Unternehmen integrieren und wie können Mitarbeitende besser an die Nutzung von Robotern herangeführt werden? Darum dreht sich die kommende Veranstaltung laut Marktoberdorfs Wirtschaftsförderer Philipp Heidrich.

Sie richtet sich besonders an Schüler, Azubis und Mitarbeitende, die sich mehr mit dem Thema Robotik und Robotikschulung beschäftigen möchten. Dazu hat die Stadt den Augsburger Roboterhersteller und Marktführer Kuka eingeladen. An zwei Schulungszellen können sich die Besucherinnen und Besucher praxisnah und ohne große Programmierkenntnisse ausprobieren. An diesen Schulungszellen werden Mitarbeitende und Azubis in Unternehmen gezielt an die Arbeit mit Robotern herangeführt.

Fachkräftemangel auch im Ostallgäu

Der Fachkräftemangel ist in aller Munde: Unternehmen würden gerne mehr produzieren und effizienter werden – auch in der Region Ostallgäu, heißt es in einer Pressemitteilung Heidrichs. Es fehlen in allen Branchen und auf jeder Ebene Arbeitskräfte. Der Wertschöpfungsverlust, also alles was auf Grund fehlender Arbeitskräfte nicht produziert werden konnte, beträgt laut der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) deutschlandweit in etwa 100 Milliarden Euro. Die Lösung für dieses Problem „ist vielschichtig und nicht einfach“, meint Heidrich: „Mit Markenbindungsprozessen, Mitarbeiterprogrammen bis hin zur individuellen Personalentwicklung versuchen Unternehmen, Mitarbeiter zu finden und zu binden.“

Umgang mit Robotern lernen in Marktoberdorf

Roboter können bei der Optimierung von Arbeitsabläufen zusätzlich helfen. „Während der selbstfahrende Hubwagen Nachschub aus dem Lager holt und die Roboter Waren montieren, sortieren und prüfen, sollte sich die Fachkraft um Dinge kümmern, die nicht automatisiert werden können“, sagt der Wirtschaftsförderer. Doch der Umgang mit Robotern will gelernt sein – und hier setzt die Robo-Night an.

Stadt Marktoberdorf lädt zur Robo-Night ein

Zu den Robo-Nights lädt die Stadt Hersteller von Robotern und Automatisierungsanlagen nach Marktoberdorf ein, um ihre Produkte und Einsatzmöglichkeiten zu zeigen. Das Wichtige dabei: Die Teilnehmer beschäftigen sich mit den Anwendungen nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Auch der Austausch der Besucher untereinander steht im Mittelpunkt. Bei den vergangenen Veranstaltungen konnten die Besucherinnen und Besucher sich beispielsweise darüber informieren, wie Roboter in die Gastronomie integriert werden können. (pm)

Die Robo-Night findet am Donnerstag, 19. Oktober, ab 18 Uhr bei der azero GmbH, Jahnstraße 7, Marktoberdorf, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt über die Website der Stadt Marktoberdorf.