Marktoberdorfer Anfängerensemble "Windstärke" nimmt weiter Fahrt auf

Das junge Marktoberdorfer Ensemble spielt bei der Serenade der Stadtkapelle. Es ist erst der zweite Auftritt überhaupt. Wie sich die Gruppe entwickelt hat.

28.06.2023 | Stand: 11:48 Uhr

Seit September vergangenen Jahres spielen sie zusammen: Anfänger, Wiedereinsteiger, Jung und Alt. Sie nehmen Musikunterricht, üben zu Hause und treffen sich wöchentlich am Donnerstagabend gemeinsam im Proberaum der Stadtkapelle und des Jugendblasorchesters Marktoberdorf zum Üben. Nun fiebert das junge Ensemble „Windstärke“ seinem zweiten Auftritt entgegen. Am Sonntag, 16. Juli, wirken die Musikerinnen und Musiker bei der Serenade der Stadtkapelle Marktoberdorf auf dem Rathausplatz mit. Beginn ist um 19 Uhr.

Marktoberdorfer Stadtkapellmeister leitet das Ensemble

Musikschule, Stadtkapelle und Jugendblasorchester in Marktoberdorf haben das Ensemble gegründet und Musikschulleiter Robert Maul hat in wenigen Wochen einen Klangkörper daraus geformt. Beim Frühjahrskonzert der Musikschule bestritt die Gruppe ihren ersten Auftritt. Nach den Osterferien übergab Robert Maul den Dirigierstab an Stadtkapellmeister Thomas Wieser. Der Dirigent konnte sich zudem über einen weiteren Zulauf an Mitgliedern freuen. Das Ensemble nahm weiter an Fahrt auf.

"Windstärke" spielt bei der Serenade der Stadtkapelle

Bei „Windstärke“ steht vor allem der Spaß am gemeinsamen Musizieren im Vordergrund. Dirigent Thomas Wieser erklärt in der einstündigen Probe ungezwungen theoretische und praktische Grundlagen, verbildlicht musikalische Zusammenhänge und ermuntert die Bläser, kräftig ins Instrument zu blasen. Im Hintergrund beobachtet Schlagzeuglehrer Stefan Beranek seine Schülerriege am Schlagwerk und gibt kleine Hilfestellungen. Nun ist die Vorfreude auf den Auftritt groß. Der soll zum Erlebnis werden, damit sich das viele Üben lohnt.

Die Serenade der Stadtkapelle Marktoberdorf findet am Sonntag, 16. Juli, um 19 Uhr auf dem Rathausplatz Marktoberdorf statt.

