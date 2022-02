Marktoberdorfer Autohaus spendet 3.000 Euro an Ostallgäuer Organisationen

Ihre Jahresspende über 3.000 Euro hat die Autowelt Fischer aufgeteilt. Die Empfänger – von Wünschewagen bis Tierheim – suchten zuvor die Autohaus-Kunden aus.

17.02.2022 | Stand: 04:15 Uhr

Spenden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro hat die Autowelt Fischer nun an acht wohltätige Marktoberdorfer und Ostallgäuer Vereine und Organisationen übergeben. Empfänger waren die Lebenshilfe Ostallgäu, der ASB Wünschewagen, der Verein Toy-Run, die Lebensfreude Marktoberdorf, der Hospitzverein Kaufbeuren/Ostallgäu, das Jugendrotkreuz Marktoberdorf, der Sozialverband VdK sowie der Tierschutzverein Marktoberdorf.

Die Autohaus-Kunden in Marktoberdorf stimmten online über die beschenkten Vereine ab

Mit den jährlichen Spenden will sich das Marktoberdorfer Autohaus Fischer „indirekt bei seinen Kunden aus der Region für deren Treue bedanken“, heißt es in der Pressemitteilung zu der Aktion. Ein Grund für die Verteilung an ganz unterschiedliche Organisationen sei die Diversität der Kunden. (Lesen Sie auch: Fischer-Azubis bauen in Marktoberdorf ein Auto ganz aus Schnee.)

Für die Spendenaktion ließ die Autowelt Fischer ihre Kunden online darüber abstimmen, welcher Verein finanziell unterstützt werden soll. Ursprünglich war aber vorgesehen, dass drei Vereine eine Zuwendung erhalten. Aufgrund der vielfältigen Kundenvorschläge zu einer Spende seien letztlich nun jedoch acht Vereine ausgewählt worden. Die Vielfältigkeit der Spendenempfänger spiegle auch die Bereitschaft zur Unterstützung der Region wieder, heißt es in der Pressemitteilung. Mehr Informationen zu den Spendenaktionen gibt es auf der Autowelt-Internetseite unter www.autowelt-fischer.de.

Geschäftsinhaber Christian Fischer: "Einige Ford-Kraus-Kunden sind zur Autowelt gewechselt"

Die Autowelt Fischer ist nach eigenen Angaben vor allem auf ihre Handelsmarke Mazda sowie auf Peugeot als Vertragspartner spezialisiert. Daneben nutzen aber auch Fahrer anderer Marken den Reparatur- und Mietwagen-Service des Autohauses. Besonders Ford-Fahrer seien nach der Geschäftsaufgabe des Autohauses Kraus in Marktoberdorf zur Autowelt Fischer gewechselt, sagt Autowelt-Geschäftsinhaber Christian Fischer.