Gericht verurteilt Ostallgäuer wegen Beleidigung - er zeigt keine Spur von Reue

Per E-Mail beleidigt ein Marktoberdorfer zwei Jobcenter-Mitarbeiter. Vor dem Amtsgericht zeigt er dann keine Spur von Reue. Was er per E-Mail geschrieben hat.

12.05.2021 | Stand: 04:30 Uhr

Beleidigungen über das Handy oder per Internet nehmen weiter zu. Auch die E-Mail ist ein Weg, um seinem Unmut Luft zu machen. Dabei ist ein 58-jähriger Ostallgäuer in seinem Schreiben an das Jobcenter allerdings deutlich übers Ziel hinaus geschossen und stand nun vor dem Kaufbeurer Amtsgericht.

Zunächst legte der Angeklagte ein umfassendes Geständnis ab. Die Einsicht, dass seine Worte verwerflich sein könnten, fehlte gänzlich. Auch nach dem Schuldspruch machte der Verurteilte mit Nachdruck deutlich, in Revision zu gehen und sich umgehend mit seinem Anwalt zu treffen. Er verließ sichtlich erbost den Sitzungssaal.

Angeklagter wegen Beleidigung in zwei Fällen verurteilt

Eigentlich waren dem Mann zwei zusätzliche Taten zur Last gelegt worden. Dabei ging es um Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes und eine weitere Beleidigung. Diese beiden Punkte waren aber zuvor im Hinblick auf die sonst zu erwartende Bestrafung im allseitigen Einvernehmen fallen gelassen worden. Verurteilt wurde der Angeklagte wegen Beleidigung in zwei Fällen, die er am 6. September 2020 in Form einer E-Mail an eine Mitarbeiterin des Jobcenters geschickt hatte.

Darin bezichtigte er die Empfängerin, von ihm angeforderte Unterlagen absichtlich zurückgehalten zu haben, und kündigte an, Strafanzeige wegen Unterschlagung zu erstatten. Außerdem unterstellte er der Adressantin eine „dümmliche Arroganz“ und „intellektuelle Unzulänglichkeit“. Einen weiteren Mitarbeiter diffamierte er als „nicht nur körperlich kleinwüchsig“ und klassifizierte ihn auf dieser Basis als seiner Position nicht würdig. Aufgrund dieser Nachricht stellten beide Geschädigten einen Strafantrag.

Die Staatsanwältin sah den Sachverhalt abschließend als bestätigt an und forderte wegen der momentan schwierigen finanziellen Verhältnisse des Angeklagten eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 15 Euro.

Marktoberdorfer bereits vorbestraft

Lesen Sie auch

Betrüger geben sich für DHL aus Nun auch Paketdienst-Betrug per Mail – Fall aus Sulzberg

Der vorsitzende Richter schloss sich der Forderung der Staatsanwältin an. Er betonte die fehlende Einsichtsfähigkeit und Reue des Angeklagten und hob dessen Vorstrafen hervor. Das Bundeszentralregister des Angeklagten enthielt bereits zwei Eintragungen: wegen versuchter Nötigung im Jahr 2015 und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte mit Körperverletzung von 2020.

Lesen Sie auch: Verrutschte Badehose führt zu Eklat.