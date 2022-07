Marktoberdorfer Bürgermeister: Die Fahrzeuge endlich aus der Lindenallee bringen

Die Entlastung der Marktoberdorfer Kurfürstenallee vom Kfz-Verkehr ist am Montag auch Thema im Stadtrat. Warum dieses Thema so schwierig ist.

Neben dem Ettwieser Weiher als aktuellem Dauerbrenner geht es am Montag im Stadtrat in Marktoberdorf (Sitzungsbeginn 18.30 Uhr im Modeon ) um die Kurfürstenallee und ihre seit Jahren geforderte Entlastung vom Kfz-Verkehr. „Dazu ist die Stadt verpflichtet“, sagt Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell . Zum einen wegen der Wurzelbeschädigungen durch Fahrzeuge , „die für das Überleben der Bäume problematisch sind“, zum anderen wegen der rechtlich unkorrekten Widmung als Ortsstraße. (Lesen Sie auch: Sanierung: Wie ein Netz die Kurfürstenallee in Marktoberdorf retten soll. )

"Massive Interessenkonflikte" - Landwirte nutzen die Marktoberdorfer Lindenallee auch als "Transitstrecke"

Deshalb soll es trotz „massiver Interessenkonflikte“ zwischen Spaziergängern, Natur- und Denkmalschützern, Anwohnern und vor allem Landwirten bei dem Thema endlich vorangehen. Landwirte durchfahren die Allee mit Traktoren übrigens nicht nur wegen ihrer Wiesen vor Ort, sagt Hell, „sondern auch als Transitstrecke, um im Süden über die B472 zu kommen und damit zu den Feldern Richtung Rieder, die sie bewirtschaften.“ Würden die Landwirte künftig aber alle mitten durch die Stadt fahren, gäbe es auch Ärger.

Seit 2009 gibt es Anläufe zur Problemlösung - seit 2009 sind sie alle gescheitert

Seit 2009 gab es immer wieder Anläufe zur Problemlösung. „Aber die sind bisher alle gescheitert. Auch wegen der fehlenden Bereitschaft, für Alternativwege Grund an die Stadt abzutreten“, sagt Hell . Damit es vorangeht, soll der Stadtrat nun das weitere Vorgehen beschließen. Es beinhaltet jeweils einen Erörterungstermin im Herbst mit den betroffenen Anwohnern und den betroffenen Landwirten, bei dem alle ihre Sorgen, Wünsche und Einwände vorbringen können und an dem Vertreter aller Stadtratsfraktionen teilnehmen. „Danach wird der Stadtrat – hoffentlich noch heuer – eine finale Entscheidung treffen“, erklärt Hell .