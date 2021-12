Marktoberdorfer Club wird zum Testzentrum: Ab Freitag wird im Papillon getestet

In Marktoberdorf eröffnet ein Testzentrum. Der Club Papillon hat umgerüstet: Auf der Tanzfläche werden nun Antigen- und PCR-Tests angeboten.

Marktoberdorf hat ab Freitag, 10. Dezember, ein neues Testzentrum: Der Club Papillon in der Schwabenstraße 122 bietet PCR-, Antigen- und Schnelltests an. Weil der Club momentan geschlossen ist, haben die Betreiber Christian Raffler und Patrick Stroppel die Tanzfläche zum Testzentrum umfunktioniert. In den vergangenen Tagen liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren: „Wir mussten noch die Testkabinen aufbauen, die Uhrzeiten und Termine ins System einpflegen und die Computer installieren.“

Öfnnungszeiten des Testzentrums in Marktoberdorf

Ab Freitag hat das Testzentrum montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr geöffnet, am Wochenende von 10 bis 19 Uhr. Auch an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester sind Termine zwischen 10 und 15 Uhr möglich. Anmeldungen sind ab sofort im Internet möglich. „Auch alle, die spontan einen Test brauchen, können vorbeikommen“, sagt Raffler. Zwar koste es etwas mehr Zeit, wenn die Daten manuell aufgenommen werden müssen. „Aber die Kapazitäten sind da.“

Infos und Termine unter schnelltestzentrum-marktoberdorf.de