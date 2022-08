Marktoberdorfer Dirigent nimmt weiter Musiker aus der Ukraine auf

12 Musiker aus Odessa haben in Marktoberdorf eine neue Heimat gefunden. Der Marktoberdorfer Dirigent Wilhelm Keitel nimmt nun weitere Musiker auf.

25.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Ein halbes Jahr ist es her, dass in der Ukraine Krieg ausgebrochen ist. Viele Menschen sind seitdem aus ihrer Heimat geflohen – auch nach Marktoberdorf. Dort nahmen der Dirigent Wilhelm Keitel und seine Frau Beate in den vergangenen Monaten zwölf ukrainische Musiker aus Odessa mit ihren Familien auf (wir berichteten). „Der Zustrom hält unvermindert an“, sagt das Ehepaar Keitel. „Wir suchen deshalb händeringend nach Wohnungen, um weiteren Musikerinnen und Musikern die Möglichkeit zu geben, sich hier wohlzufühlen und sich gleichzeitig mit ihrer Arbeit auf den internationalen Tourneen ihren Lebensunterhalt zu verdienen.“

Marktoberdorfer Dirigent Wilhelm Keitel: "Musik hilft zu vergessen"

Egal ob Ferienwohnungen, leer stehende Räume oder Häuser: Helfen kann jede Unterkunft – ob möbliert oder nicht. Beate und Wilhelm Keitel kümmern sich um die Registrierung der Flüchtlinge, um Sprach- und Musikunterricht, Schule und vieles mehr. „Wir haben einen Vertrag mit dem Opernhaus in Odessa und stehen mit dem Kultusministerium in Kontakt. Die Männer dürfen deshalb mit mir auf Tournee gehen“, berichtete Keitel. Mit 65 Musikern ging Keitel unter anderem auf Disney-Tour. Die Stimmung bei den Ukrainern beschrieb er als dankbar – gemischt mit Trauer. „Musik hilft zu vergessen. Es sind unendlich viele Tränen geflossen, die verbunden haben.“

Wer eine Unterkunft anzubieten hat, kann sich bei Beate und Wilhelm Keitel unter 08342/7051223 oder per E-Mail info@bnk-musicproduction.de melden.