Marktoberdorfer entfernt Unkraut mit Bunsenbrenner - und zündet seine Hecke an

Während ein Mann aus Marktoberdorf Unkraut mit einem Bunsenbrenner vernichtete, setzte er seine Hecke in Brand. Die Flammen drohten auf ein Auto überzugehen.

22.06.2021 | Stand: 16:56 Uhr

Ein Mann hat am Montagabend versehentlich seine Hecke in der Frankenstraße in Marktoberdorf in Brand gesteckt. Wie die Polizei berichtet, wollte der 47-Jährige eigentlich mit einem Bunsenbrenner Unkraut entfernen.

Brennende Hecke in Marktoberdorf: Flammen drohten auf ein Auto überzugehen

Prötzlich fing jedoch seine Hecke Feuer. Bevor die Flammen auf ein geparktes Fahrzeug in der Nähe übergriffen, gelang es dem Marktoberdorfer, den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen.

Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand schließlich vollständig. Den Verursacher erwartet nun eine Anzeige.

Lesen Sie auch: Vermisster Mann aus Kaufbeuren am Bärensee gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden