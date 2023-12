Marktoberdorfer Festival "Musica Sacra": Es gibt schon die ersten Tickets

Musica Sacra International findet wieder 2024 in Marktoberdorf statt. Bereits jetzt gibt es Festivalpässe. Wer will, kann sogar im Chor mitsingen.

Musik aus den großen Weltreligionen und anderen Kulturkreisen präsentiert das Festival Musica Sacra International nächstes Jahr über Pfingsten von 17. bis 21. Mai 2024 in Marktoberdorf. Das Begegnungsfestival möchte durch die Musik einen gerade in der heutigen Zeit wichtigen Beitrag zum Kennenlernen und Verstehen anderer Kulturen und Religionen leisten. Wer will, kann sogar aktiv daran teilnehmen und zu einer Stimme des Festivals werden.

Der Vorverkauf startet zwar erst am 2. April 2024, doch schon jetzt besteht die Möglichkeit, einen Festivalpass für Musica Sacra International zu vergünstigten Preisen zu erwerben - und das noch bis zum 20. Dezember. Statt dem regulären Vorverkaufspreis von 100 Euro (ermäßigt 80 Euro) kostet dieser lediglich 85 Euro (ermäßigt 65 Euro). Der Festivalpass ermöglicht den Eintritt zu allen Veranstaltungen während des Festivals.

Diese Vorteile bietet der Festivalpass für Musica Sacra International

Die Besucherinnen und Besucher erhalten außerdem ein gedrucktes Programmbuch und bei den Veranstaltungen gibt es jeweils reservierte Bereiche für Festivalpass-Inhaber. Der Festivalpass kann online auf der MODfesivals-Seite www.musica-sacra-international.org oder direkt vor Ort im Chorbüro in der Kemptener Straße 4 in Marktoberdorf erworben werden.

Wer will, kann sogar das Festival Musica Sacra International hautnah als Sänger oder als Sängerin im Festivalchor erleben. MODfestivals lädt alle Singbegeisterten ein, das Festival aktiv zu begleiten und mitzugestalten: Den Spaß am Singen mit anderen zu teilen und dabei Neues zu entdecken, Freizeit und Fortbildung miteinander zu verbinden, sakrale Musik aus mehreren Religionen zu hören und selbst aufzuführen.

Der Festivalchor steht unter der Leitung von Gary Graden (Schweden). Als Studiochor dient der preisgekrönte türkische Chor Rezonans aus Istanbul.

Uraufführung zum Finale von Marktoberdorfer Festival

Eigens für das Festival wurde die schwedische Komponistin Agneta Sköld beauftragt, ein Gedicht des bengalischen Philosophen Rabindranath Tagore zu vertonen. Dieses wird im Abschlusskonzert des Festivals – neben der Vertonung des Lichtverses von Volkan Akkoç, einem Spiritual und einer chorischen Improvisation mit einigen Ensembles – uraufgeführt. Anmeldungen zum Festivalchor sind online auf der Webseite www.musica-sacra-international.org möglich.