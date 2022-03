Strom vom Feld: Das plant ein Marktoberdorfer Unternehmen

Ein Marktoberdorfer Unternehmen will unabhängiger werden von den Stromversorgern. Was es dafür plant, ist Thema im Stadtrat.

20.03.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Auf einer Fläche zwischen Hattenhofen und Hörtnagel soll eine private Freiflächen-Fotovoltaik-Anlage entstehen. Antragsteller ist das Unternehmen Hubert Schmid. Es will seinen Betrieb im nahen Gewerbegebiet mit Strom versorgen. Bei dem Antrag geht es auch um die Frage, wie der Stadtrat angesichts von Klimawandel zu solchen Projekten steht. Darüber debattiert er am Montag, 21. März, ab 18.30 Uhr im Modeon.

Die Möglichkeiten für eine Fotovoltaikanlage sind vielfältig

Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie der Strom gewonnen werden kann. Das kann über herkömmliche, bodennahe Module geschehen. Auf aufgeständerte Module, unter denen zumindest teilweise Landwirtschaft betrieben werden kann, sind denkbar. Experimentiert wird auch mit Zellen, die senkrecht gleichsam als Zaun aufgerichtet werden. Die Technik schreitet in diesem Sektor immer weiter voran. Ob die Anlage entsteht und was tatsächlich aufgestellt wird, ist Thema im Stadtrat.

Sogar ein Zaun aus Solarzellen ist inzwischen denkbar

Weiter geht es um die Erweiterung und der Neubau der Mensa an der Don-Bosco-Schule. Bauherr ist der Landkreis. Der Stadtrat muss das gemeindliche Einvernehmen erteilen, was kein Problem sein sollte: „Wir freuen uns, dass die Schule modernisiert und erweitert wird“, sagt Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. Rechtlicher Natur ist der Erlass von Satzungen für die Kindertagesstätten in Marktoberdorf. 16 Einrichtungen unterhält die Stadt. Bisher waren Benutzung und Gebühren privatrechtlich geregelt. Nun will die Stadt Satzungen aufstellen. Das sei für beide Seiten – Eltern und Kommune – rechtssicherer, sagt Hell.

Gebühren für die Musikschule Marktoberdorf werden leicht steigen

Ferner geht es um die Anpassung der Gebühren für die Städtische Musikschule. Sie werden jedes Jahr neu kalkuliert. Heraus kommt diesmal laut Hell eine Steigerung um 0,7 Prozent.