Marktoberdorfer Firmlinge bauen 15 Weihnachtskrippen

Die Firmlinge der Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf haben eine Tradition wiederaufleben lassen. Sie haben Krippen gebaut. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

25.12.2021 | Stand: 04:00 Uhr

In der Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf ist es schon lange Tradition, dass die Firmlinge Krippen zu Weihnachten bauen. Im vergangenen Jahr war diese Aktion aufgrund von Corona nicht möglich. Das sollte sich heuer ändern: Die Firmlinge wünschten sich eindringlich, dass zu Weihnachten wieder Krippen gebaut werden.

Familien bauen Krippen zu Hause

So wurde geschaut, unter welchen Bedingungen der Bau von Krippen möglich ist. Die Krippenbauhelfer waren bereit, ihre Materialien zur Verfügung zu stellen. Mit ihrer Hilfe konnten so im Kreise der Familien kreative und schöne Kunstwerke entstehen: Mit viel Liebe zum Detail bauten die Firmlinge die Krippen. Aus Holz formten sie Häuser. Zwei Familien konnten auf diese Art und Weise die Quarantänezeit optimal nutzen.

Krippen werden gesegnet

Wie die Pfarreiengemeinschaft berichtet, sind in diesem Jahr 15 „wunderschöne Krippen“ entstanden. Die Kunstwerke der Firmlinge wurden am vierten Advent im Gottesdienst feierlich gesegnet und finden sicherlich einen besonderen Platz in den Familien.