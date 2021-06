Marktoberdorfer fordern: Bei Nahrung auf Nachhaltigkeit setzen

Beim Klimastammtisch der Pfarreiengemeinschaft zeigt sich, was die Marktoberdorfer bewegt. Welche Schritte in eine nachhaltigte Zukunft gemacht werden sollen.

23.06.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Zu gut für die Tonne! So lautete das Hauptthema des Klimastammtisches der Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf (PG). Wie können noch genießbare Lebensmittel, die im normalen Handel nicht mehr verkauft werden können, gerettet werden? Darüber diskutierten die Stammtischteilnehmer aus Marktoberdorf und Umgebung Online. Eine mögliche Lösung zeigte Katrin Bloch von der Bürgerinitiative „Fairteiler - Marktoberdorf“ auf. Im Rahmen der Initiative „Foodsharing“ werden seit April 2021 Lebensmittel beim Handel abgeholt und in einem Lager, in der Salzstraße 10 zur freien Mitnahme zur Verfügung gestellt. Derzeit haben sich zwei Bäckereien und einige Supermärkte bereit erklärt, das Konzept zu unterstützen.

Wichtig ist nach Aussage von Bloch, dass dieses Angebot keine Konkurrenz zur Marktoberdorfer Tafel darstellt. Die Tafel hat bei der Versorgung immer Vorrang. Was dort nicht gebraucht wird, kommt in den „Fairteiler“. Unterstützt wird das Konzept vom Bündnis „Nachhaltiges Marktoberdorf“.



Saisonal und Bio als Richtlinien

Lebensmittel

Mehr Informationen können unter https://www.zukunft-mod.de/foodsharing abgerufen werden.Passend zum Thema beschäftigten sich die Stammtischteilnehmer mit weiteren Fragen zu nachhaltiger Ernährung. Die Themen „Regional“, „Saisonal“ und „Bio“ wurden intensiv diskutiert. Dabei konnten auch so manche, immer noch verbreiteten Mythen aufgeklärt werden. Als Beispiel diente der berühmte „Bodensee-Apfel“. Ist es noch klimafreundlich und nachhaltig, Bio-Äpfel zu kaufen, die monatelang in Kühlhäusern gelagert werden?Kennzeichnung deroft nciht nachvollziehbar

Die Teilnehmer diskutierten auch über die für Konsumenten nicht nachvollziehbaren Kennzeichnungen der Lebensmittelindustrie. Wer sich nicht intensiv mit der Thematik beschäftigt, fällt leicht auf das sogenannte „Greenwashing“ herein. Dabei wird durch geschicktes Marketing der Eindruck einer klimafreundlichen Produktion erweckt.

Die rege Diskussion zeigte, dass das Thema Ernährung und Umwelt die Menschen in Marktoberdorf bewegt und durch ehrenamtlichen Einsatz wichtige Schritte in eine nachhaltige Zukunft gemacht werden.

Der Umwelt-Ausschuss der PG befasst sich mit Umweltthemen und setzt sich für die Bewahrung der Schöpfung ein. (az)