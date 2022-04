Marktoberdorfer Gastronom: "Die Lebensmittelpreise explodieren"

Marktoberdorfer Gastronomen bekommen die Ukraine-Krise zu spüren: Preise steigen. Speiseöl ist schwer zu bekommen. Sind Pommes nun von der Karte gestrichen?

Knusprig, braun-gold gebacken, direkt aus der Fritteuse: Wer liebt sie nicht? Pommes frites. Auch in den Marktoberdorfer Lokalen und Restaurants sind sie ein beliebtes Essen. Doch manchenorts könnte es mit der Bestellung schwierig aussehen, denn eine entscheidende Zutat für Pommes frites ist gerade nur sehr schwer zu bekommen: Das Öl zum Frittieren fehlt. Sind nun in Marktoberdorf Pommes, Schnitzel und Co. von der Speisekarte gestrichen? Nein, sagen Marktoberdorfer Gastronomen. Sie wissen sich anders zu behelfen. Doch auch ihnen machen zum Teil Lieferprobleme und gestiegene Lebensmittelpreise zu schaffen.

