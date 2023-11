Eine Frage der Flagge

Sägewerksbesitzer Hans Geiger wagte in der NS-Zeit eine stille Form des Widerstands - und wurde daraufhin angeklagt. Alles begann am 1. Mai 1934.

Von Siegfried Laferton

02.11.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Neue Serie -Widerstand in der NS-Zeit in Marktoberdorf: Im Jahr 1934 wird Sägewerksbesitzer Hans Geiger in einen Gerichtsprozess gegen seinen Obersäger Xaver Riesemann verwickelt. Ideologien und Familienfehden prallen aufeinander – und Geiger wird immer tiefer in ein Netz aus Anschuldigungen verstrickt. Alles nahm seinen Anfang am 1. Mai 1934.

