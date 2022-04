Marktoberdorfer Geschichte zum Hören: Heimatverein digitalisiert Erzählungen

Ältere Marktoberdorfer berichten vom Leben in früherer Zeit. Ihre Erzählungen sollen digitalisiert werden - nicht das einzige Projekt des Heimatvereins.

Gerade Ältere haben viel über Marktoberdorf, seine Ortsteile und seine Geschichte zu erzählen. Damit dieses wertvolle Wissen nicht verloren geht, will der Heimatverein ihre Erzählungen der Nachwelt erhalten. Auf diese Weise soll eine Sammlung von CDs entstehen, festgehalten von Hans Kohl.

Dies war eines der Projekte, von denen die wiedergewählte Vorsitzende Angelika Gapp bei der Jahresversammlung berichtete. Umfang- und arbeitsreich war die Räumaktion im Hartmannhaus, das gegen Schädlinge begast wurde. Gapp dankte den Helferinnen und Helfern, die wochenlang räumten und katalogisierten. Das Hartmannhaus mit seinem schönen Garten ist auch ein beliebter Ort für Trauungen, bei deren Organisation Zweite Vorsitzende Hannelore Leonhart und ihr Team für die Stadt mitwirken. Jeden zweiten Montag im Monat findet dort zudem der Handarbeitstreff mit Gabi Bittner statt. Die Figur des Mühleisen Franz ist inzwischen ins Stadtmuseum umgezogen.

Heimatverein Marktoberdorf blickt auf viele Vorträge zurück

Trotz Zwangspausen durch Corona fand in den vergangenen vier Jahren viel statt. Gapp berichtete von drei sehr interessanten Hoigarte. Sie erinnerte an die Sternführungen und die Blumenführung mit Johann Bauer und dessen Vortrag über die wilde Wertach. Interessant war auch der Vortrag über die Entwicklung vom Landboten bis zur Allgäuer Zeitung von Ottmar Schnitzer. Führungen durchs Baschtlehaus in Ebenhofen und über den Marktoberdorfer Friedhof bereicherten das Programm ebenso wie Ausflüge zur Landesausstellung in Ettal oder zur Trachtenausstellung in Füssen.

Das Schreiben des Heimatbriefs, sieben Jahre von Konny Hieber ausgeführt, übernahm Anton Reichart. Es gab einen Trachtennähkurs zum Erhalt des Oberdorfer Gwands, und die im Hartmannhaus vorhandene Kutsche aus Holz wurde von einer Mitarbeiterin der Firma Scupin aus Kaufbeuren als Meisterarbeit wieder restauriert. Sie ist eine beliebte Kulisse für Hochzeitsbilder.

Neues Projekt im Stadtmuseum Marktoberdorf

Laut Kassiererin Andrea Busch liegt der Mitgliederstand seit Jahren konstant bei rund 200. Der Verein unterstützte die Stadt unter anderem auch finanziell bei der Beschaffung einer Kopie des Mühleisen Franz’ und bei der Ausstellung über Begräbniskultur in Marktoberdorf.

Nach sechs Jahren als Kassiererin trat Busch nicht mehr zur Wahl an. Sie übernimmt aber die Pflege der Homepage. Auch bei Matthias Kelz, 14 Jahre lang Schriftführer, bedankte sich Gapp.

Zum Schluss stellten Hieber und Museumsleiterin Josephine Berger das neue Projekt „Mein Lieblingsstück im Stadtmuseum“ vor. Jeder kann seinen Favoriten benennen. Hieber versucht, Interessantes wie Herkunft, Benutzung und andere herauszufinden. Das Stück wird dann auch auf der Homepage des Vereins vorgestellt.

