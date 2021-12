Marktoberdorfer Grundschule gründet Leseclub und sucht Ehrenamtliche

Die Adalbert-Stifter-Grundschule in Marktoberdorf fördert das Lesen bei Kindern. Wöchentlich findet dort ein Leseclub statt. Es werden Ehrenamtliche gesucht.

06.12.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Warum immer nur zu Hause Lesen üben, wenn es gemeinsam in der Schule viel mehr Spaß macht? Die Adalbert-Stifter-Grundschule in Marktoberdorf hat einen eigenen Leseclub gegründet. Das Ziel: die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler fördern. In der schuleigenen Bibliothek stehen den Kindern dabei Lesepaten zur Seite sowie jede Menge spannende Geschichten. Die Schule sucht weiter nach Ehrenamtlichen, die zu einem gemütlichen Lesenachmittag vorbeikommen möchten.

Im Zuge des Aufbaus einer eigenen Schulbibliothek, bewarb sich die Adalbert-Stifter-Schule Marktoberdorf bei der deutschlandweit tätigen Stiftung Lesen um die Genehmigung eines Leseclubs. Die Stiftung Lesen steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und beliefert Schulen, die einen Leseclub gründen, mit pädagogisch hochwertigen Medien, mit weiterführenden Materialien sowie mit Einrichtungsgegenständen und Mobiliar.

Kinder lesen in Kleingruppen zusammen

Wöchentlich lesen die Kinder in Kleingruppen zusammen und gehen zusammen auf Geschichten-Reise. Dabei kommen auch ehrenamtliche Lesepaten zum Einsatz, die die Schule zusammen mit der Bürgerstiftung Ostallgäu als Kooperationspartner suchte. Durch den Leseclub wird die Schulbibliothek über das normale Ausleihprinzip hinaus optimal genutzt. Besonders die Eltern der Leseanfänger nehmen das Angebot, das es seit den Herbstferien gibt, begeistert und dankbar an, berichtet die Schule. Die jüngeren Kinder lieben das Vorlesen mithilfe eines Kamishibais, eines Erzähltheaters, bei dem Schaubilder in einem Holzkasten präsentiert werden. So können sich die Kleinen voll und ganz in die Erzählung vertiefen.

Lese-Reise von Marktoberdorf bis nach Panama

Im Leseclub lesen die Zweitklässler absatzweise einen Text vor, den „Leseopa“ Roland Wölfle über eine Dokumentenkamera auf eine große Leinwand projiziert hat. „Oh wie schön ist Panama“ lesen die Kinder zusammen, während Gabriele Janßen-Wölfle nebenan mit Drittklässlern arbeitet. Die ehrenamtlichen Lesehelfer nehmen ihre Aufgabe sehr ernst. Um sich auf die kommende Woche vorzubereiten, lassen sie die lesebegeisterten Kids entscheiden, was sie als Nächstes machen möchten. Dieses Material wird dann häufig mit nach Hause genommen und entsprechend vorbereitet. Kindern und Lesepaten macht das Lesen im Leseclub sehr viel Freude. Die Schule stellt dafür die Bücherei und einen angrenzenden Mehrzweckraum zur Verfügung. Obendrein gibt es für alle Leser kostenlos Getränke, finanziert über die Bürgerstiftung Ostallgäu.

Wegen der hohen Inzidenz wurde die offizielle Einführung des Leseclubs auf die Zeit nach den Weihnachtsferien verschoben. Gerne dürfen sich noch weitere Personen bei der Schule um dieses Ehrenamt bewerben, damit noch mehr Kinder in den Genuss einer Lesestunde am Nachmittag kommen. Es gibt nämlich schon eine Warteliste.

Lesen Sie auch

Einweihung Adalbert-Stifter-Grundschule in Marktoberdorf freut sich über neue Bibliothek

Lesen Sie auch: Hilfe für den Start ins Leben - Mehr Stellen für Jugendsozialarbeit in Schulen