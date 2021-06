Das Hallenbad Marktoberdorf öffnet am Dienstag wieder. Das und andere Coronalockerungen sorgen für Freude in der Stadt. Warum Musikkapellen noch skeptisch sind.

07.06.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Die Schüler sind zurück in der Schule, die Innengastronomie hat auf, relativ normales „Shoppen“ ist möglich, Musikkapellen dürfen in größerer Mannschaftsstärke proben – und vor allem: Am Dienstag öffnet das Hallen- und Freibad wieder. Söders Corona-Lockerungen sorgen in Marktoberdorf für Freude. „Jetzt kehrt wirklich ein Stück Normalität zurück“, heißt es in der Stadt.