Marktoberdorfer Handballer lassen ihre Gegner fast verzweifeln

Derbys haben auch im Handball doch ihre eigenen Gesetze. Warum sich das im Spiel der SG Biessenhofen-Marktoberdorf gegen Kaufbeuren/Neugablonz bewahrheitet.

07.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Beim Bezirksoberliga-Duell zwischen den Handballern der SG Biessenhofen-Marktoberdorf und der SG Kaufbeuren/ Neugablonz bewahrheitete sich wieder einmal, dass Lokalderbys eigene Gesetze haben. Die Gäste, die als hoher Favorit ins Rennen gegangen waren, schafften nicht den erwartet klaren Sieg, sondern mussten nach dem knappen und am Ende glücklichen 27:25-Erfolg froh sein, beide Punkte erkämpft zu haben.

Das Handballderby lässt keine Wünsche offen

Entscheidend war in dieser Partie, die in spielerischer Hinsicht doch einige Wünsche offen ließ, dass deren Außenstürmer- und Torhüterpositionen stärker besetzt waren als auf Seiten der Gastgeber. Der bislang noch sieglosen Truppe von Trainer Max Nuscheler muss man das Kompliment machen, sich so teuer wie möglich verkauft und dem Gegner alles abverlangt zu haben. Wer weiß, wie die Begegnung ausgegangen wäre, wenn zwei Strafwürfe und über ein halbes Dutzend bester Torchancen verwandelt worden wären.

Das Lokalderby in der Biessenhofener Wertachsporthalle begann wie erwartet mit einem Sturmlauf der Gäste. Die SG Biessenhofen-Marktoberdorf schien nach dem 1:5 nach nur sieben Minuten einem Debakel entgegenzusteuern. Allmählich legten die Spieler aber den Respekt vor dem Gegner ab und schafften mit schön herausgespielten Aktionen nach 13 Minuten den 8:8-Ausgleich. Drei vergebene Großchancen ermöglichten dem Favoriten dann aber, auf 14:10 davonzuziehen, ehe es mit 12:17 in die Pause ging.

14 Tore allein durch Kaufbeurer Spitschan

Nach dem Wechsel kamen die starken Auftritte des 14-fachen Torschützen Patrick Spitschan, der auf der Rechtsaußenposition die Freiräume eiskalt nützte, und des Torhüters Jonas Klöck, der mehrere Großchancen der Kreisläufer und Außenstürmer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf parierte. Die unermüdlich kämpfenden Gastgeber gaben sich auch nach dem 20:24 noch nicht geschlagen und wurden mit den Treffern zum 24:26 belohnt. In den spannungsgeladenen Schlussminuten, in der die Schiedsrichter für reichlich Verwirrung sorgten, war die SG Kaufbeuren/Neugablonz die glücklichere Mannschaft und wahrte mit dem knappen Sieg ihre Aufstiegsambitionen in der Bezirksoberliga.

Die erfolgreichsten Werfer bei den Hausherren waren Sebastian Geiger mit acht Treffern, Johannes Schmid mit fünf und Micha Daniel Mohring mit vier Toren.

