Trotz Sieg: Warum es bei Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf nicht richtig rund läuft

Die Frauen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf landen gegen die nächste Drittliga-Reserve den nächsten Sieg. Warum der Erfolg hart erarbeitet werden musste.

18.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Es läuft für die Handballerinnen der SG Biesenhofen-Marktoberdorf: Sie feierten in der Landesliga den nächsten Sieg gegen die Reserve eines Drittligisten. Nach Würm-Mitte II (27:19) musste nun beim Heimspiel in Biessenhofen der allerdings dezimierte HCD Gröbenzell II Federn lassen. Mit 30:23 gewannen die Allgäuerinnen. Sie bleiben ohne Punktverlust auf Rang vier, die Mannschaften davor haben bereits eine Partie mehr gespielt.

Was die Handballerinnen diesmal vor ein Problem gestellt hat

Die ersten Minuten gehörten bis zum Spielstand von 4:1 der SG. Dann fand auch die Drittliga-Reserve ins Spiel und traf in der neunten Minute das erste Mal zum Ausgleich (6:6). Die Gastmannschaft stand zu Beginn der Partie mit einer recht offensiven Deckung in der Abwehr. Solch eine Deckungsform liegt den Frauen der Spielgemeinschaft normalerweise sehr gut. Aber diesmal gelang es nicht, die Freiräume im Angriff zu nutzen. Somit ging die Gastmannschaft in der zwölften Minute in Führung.

Trainer Mario Scheffler strukturierte daraufhin das Team kurzerhand um. Das hatte Erfolg. Die SG traf dreimal in Folge und holte sich die Führung zurück. Gröbenzell wurde kurz darauf mit einer Zweiminutenstrafe dezimiert. Innerhalb dieser Strafzeit hat Gröbenzell II kein Tor geworfen, die SG hingegen startete einen 6:0-Torlauf zum 15:8. Die beiden Teams verließen das Spielfeld zur Pause mit 18:11 Toren.

Das passierte den Frauen aus Marktoberdorf und Biessenhofen in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit wechselte die Deckung der Gäste zu einer defensiven Abwehr. Die SG fand zwar weiterhin den Abschluss zum Tor, leistete sich aber viele technische Fehler, Fehlpässe und Ballverluste. Trotz eines sehr kleinen Kaders hielt Gröbenzell II das Tempo von Anfang bis Ende erstaunlicherweise hoch. Am Ende stand ein nicht schöner, aber nie gefährdeter 30:23-Sieg auf der Anzeigetafel der SG.

