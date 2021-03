Marktoberdorfer Hausärzte starten Mitte nächster Woche mit dem Impfen

Die ersten Arztpraxen in Marktoberdorf legen schon nächste Woche mit dem Impfen los. Welche Praxen beim Impfstart dabei sind und um wie viele Impfdosen es geht.

26.03.2021 | Stand: 12:22 Uhr

Ab Mitte nächster Woche starten in Marktoberdorf und Umgebung die ersten Arztpraxen mit den Corona-Impfungen. Die Praxen von Haus- und Fachärzten erhalten zunächst je 20 Impfdosen. Die Mediziner gehen allerdings davon aus, dass die Menge des zugelieferten Impfstoffes rasch steigt.

Pro Arztpraxis reicht das Vakzin beim Impfauftakt für 20 Personen

„Ich habe mich sehr über die Nachricht gefreut, dass es jetzt los geht mit den Impfungen“, sagt der Marktoberdorfer Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Volker Schuran. Die Information über den Impfstart erhielt Schuran von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB), die die Impfungen organisiert.

Laut Schuran erhalten die impfwilligen Praxen zum Start jeweils zwei Fläschchen AstraZeneca-Impfstoff mit je zehn Impfdosen. Insgesamt reicht das Vakzin also für 20 Patienten. Der Impfstoff wird an Apotheken vor Ort ausgeliefert, wo er ab dem 31. März abgeholt werden kann.

Marktoberdorfer HNO-Arzt Schuran beginnt am Gründonnerstag mit dem Impfen

Schuran will in seiner Praxis am Gründonnerstag (1. April) mit dem Impfen beginnen. Schuran erwartet nach 14 Tagen die nächste Impfstofflieferung.

Nach Angaben der KVB sollen in der Woche vor Ostern (31. März und 1. April ) etwa 1700 Praxen bayernweit 33 600 Impfstoffdosen an geeignete Patientengruppen verimpfen. Die Auswahl der Praxen zum Impfstart erfolgte laut KVB nach mehreren Kriterien.

Unter anderem sollte eine Praxis aktuell etwa eine ausreichende Anzahl Fälle von Patienten über 70 Jahre aufweisen; diese Patienten gehören zur Prioritätsgruppe 2. Da die Rückmeldungen von den Arztpraxen „so extrem hoch“ waren, wurde auch nach Zufallsprinzip ausgewählt, heißt es von der KVB.

Marktoberdorfer Internist Wanner startet schon am Mittwoch mit dem Impfen

Neben dem HNO-Arzt Schuran wurden in der Region auch der Marktoberdorfer Internist Dr. Michael Wanner sowie Allgemeinarzt Dr. Robert Martin (Ruderatshofen, Unterthingau) von der KVB beim Impfauftakt der Hausärzte berücksichtigt.

Wanner will "seine" Impfdosen für 20 Patienten bereits am Mittwoch, 31. März, verimpfen - und zwar im Viertelstundentakt. Die Dosen seien schon vergeben, die Patienten bereits eingeladen. Auch Wanner ist sehr froh über den Impfstart, betont aber auch, wie viele seiner Patienten, die er angefragt habe, "Astra Zeneca nicht haben wollten“.

Ein ausführlicher aktualisierter Artikel zu dem Thema folgt.