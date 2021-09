Marktoberdorfer Ladenbesitzerin nach Einbruch unter Schock: "So etwas ist hier noch nie passiert"

Zwei Jugendliche brechen in Bedriye Örümceks Laden in Marktoberdorf ein. Ihre Söhne erwischen die Einbrecher auf frischer Tat. Es kommt zum Handgemenge.

01.09.2021 | Stand: 16:15 Uhr

Seit 25 Jahren betreibt Bedriye Örümcek einen Lebensmittelmarkt in Marktoberdorf – acht Jahre davon in der Schützenstraße. Noch nie habe es irgendwelche Probleme gegeben, sagt sie. Bis vor wenigen Tagen Jugendliche in das Geschäft eingebrochen sind. „Ich habe Angst und stehe immer noch unter Schock“, sagt die Besitzerin, die ein Stockwerk höher wohnt. Örümcek kann immer noch nicht fassen, was vor ein paar Stunden in dem kleinen Laden vorgefallen ist – wie ihre Söhne den Einbrecher auf frischer Tat ertappten (wir berichteten).

Jugendliche hebeln Fenster aus

Es sind nur noch wenige Spuren, die am Mittwochnachmittag darauf hindeuten, dass bei Bedriye Örümcek vor wenigen Stunden eingebrochen wurde. Die Besitzerin zeigt ein kleines Fenster, das nur noch an einem Scharnier hängt. Die Jugendlichen haben es ausgehebelt. Nach Angaben der Polizei drangen zwei Teenager im Alter von 15 und 16 Jahren gegen 21 Uhr in den Laden ein.

„Ich habe einen jungen Mann noch am frühen Abend gesehen“, erzählt Örümcek. „Er saß vor dem Laden.“ Doch die Besitzerin dachte sich nichts dabei. Wie gewöhnlich machte sie alles sauber, schloss ihr Geschäft ab und ging nach oben. „Dann habe ich ein Geräusch gehört“, erzählt sie. Sie habe aus dem Fenster geschaut und die Jugendlichen gesehen, die laut Örümcek getrunken hatten. Die Frau rief aus dem Fenster, dass sie verschwinden sollen.

Das Fenster hängt nur noch an einem Scharnier: Am Dienstagabend sind Jugendliche in ein Marktoberdorfer Geschäft eingestiegen. Bild: Stefanie Gronostay

Wenig später, kurz vor 21 Uhr, drangen schließlich erneut ungewöhnliche Geräusche aus dem Laden im Erdgeschoss. Bedriye Örümcek erzählt, wie ihre zwei Söhne im Alter von 31 und 32 nach unten gingen, um nach dem Rechten zu sehen. Sie erwischten die Einbrecher auf frischer Tat. „Ein Jugendlicher floh zum Fenster hinaus“, erzählt Örümcek. Sie zeigt auf Kisten, die am Abend vorher noch vor dem Fenster gestapelt waren. „Alles ist runtergefallen.“ Die zwei Einbrecher hätten Sucuk, Würste aus dem Kühlregal, sowie alkoholische Getränke gestohlen. „Sie haben auch 18 Euro aus der Kasse genommen.“ Um diese zu öffnen, hätten die Eindringlinge sämtliche Tasten und Kombinationen gedrückt.

Söhne halten Einbrecher in Schacht

Örümceks Sohn gelang es, einen Einbrecher festzuhalten. Laut Polizei handelte es sich um einen 16-Jährigen, der wild um sich schlug. „Ein 16-Jähriger schlägt meinen 31-jährigen Sohn.“ Bedriye Örümcek schüttelt fassungslos den Kopf. Zu zweit hielten ihre Söhne den Jugendlichen in Schacht. „Sie haben gerufen, dass ich die Polizei alarmieren soll.“ Bedriye Örümcek wählte in ihrer Aufregung jedoch erst einmal die falsche Nummer. „Ich habe die 112 statt die 110 angerufen. Ich war total geschockt“, erzählt sie.

Lesen Sie auch

Einbrecher im Autohaus in Berneuren Einbruch in Bernbeurer Autohaus: Diebe flexen Tresor auf und erbeuten vierstelligen Betrag

Unter Schock standen anscheinend auch die Einbrecher. Der flüchtige Jugendliche stellte sich nach Angaben der Polizei, als er mitbekam, dass sein Freund festgehalten wurde. „Einer begann zu weinen und hat gebettelt, dass wir keine Polizei rufen.“ Doch Örümcek hatte einen hohen Schaden. Bei dem Einbruch entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zudem wurde ihr Sohn durch die Schläge eines Jugendlichen verletzt. „Ich habe nichts gegen Jugendliche, aber ich musste die Polizei rufen.“

Die Ladenbesitzer ertappten die Einbrecher auf frischer Tat. Einer floh durchs Fenster. Bild: Stefanie Gronostay

Ladenbesitzerin hat unruhige Nacht

Wie die Polizei berichtet, wurden die Jugendlichen nach dem Vorfall ihren Eltern übergeben. Und Bedriye Örümcek hatte eine unruhige Nacht. „Ich bin ständig runter und habe geschaut, ob da etwas ist“, erzählt sie und deutet auf das kaputte Fenster. „Ich muss jetzt hier erst einmal putzen und Ordnung machen.“ Vor ein paar Jahren, sagt die Ladenbesitzerin, wurde ihr mal der Geldbeutel mit einer größeren Menge Bargeld gestohlen. „Aber so etwas“, sagt Bedriye Örümcek, „so etwas ist hier noch nie passiert.“

Lesen Sie auch: Memmingen Einbrecher: Urteil nach Einbruchsserie in Eissporthalle und Schule