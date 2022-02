Marktoberdorfer Pfarrer verliert Spenden-Wette - und geht jetzt als Büßermönch

Eine Spendenaktion für das evangelische Gemeindezentrum brachte mehr Geld ein als Pfarrer Klaus Dinkel dachte. Nun schlüpft er in ein Büßergewand.

09.02.2022 | Stand: 15:49 Uhr

Monatelang zierte ein Bauabsperrband den Turm der evangelischen Johanneskirche in der Bahnhofstraße. Es sollte darauf hinweisen, dass dort ein neues Gemeindezentrum entsteht. Dann hatte das Spendensammler-Team der Kirchengemeinde die Idee, das Band in Stücke aufgeteilt als Lose zu verkaufen. Die ersten beiden Preise spendierte der kirchliche Förderverein, der dritte Preis kam vom Festspielhaus Füssen.

Die Spendenaktion für das neue evangelische Gemeindezentrum in Marktoberdorf war viel erfolgreicher als erwartet. Bild: Christoph Jorda

Die evangelische Gemeinde Marktoberdorf ehrt edle Spender

Um einen Teil der entstandenen Baukosten für das Gemeindezentrum aufzubringen, unterstützen Förderverein und Spendensammler-Team die Kirchengemeinde durch verschiedenster Aktionen wie Sponsorenlauf im Stadion, Flohmärkte und Basare. Deshalb wurde auch das Turmband sauber geschrubbt und so zerschnitten, dass 130 gleichgroße gelbschwarze Abschnitte entstanden, die bei der Einweihungsfeier des neuen Gemeindezentrums im Oktober vergangenen Jahres erstmals für 50 Euro das Stück angeboten wurden.

Wann der evangelische Pfarrer seinen ungewöhnlichen Wetteinsatz bezahlt

Ziel war es, alle 130 Turmbandteile bis zum 24. Dezember 2021 verkauft zu haben. Und schon bei der Einweihungsfeier wurden viele der Stücke – darunter gleich zehn Teile von einer Person – samt entsprechenden Urkunden verkauft. In einer Wette erklärte sich Pfarrer Klaus Dinkel bereit, im nächsten Marktoberdorfer Gaudiwurm als Büßermönch (und mit Tonsur) mitzuziehen, falls tatsächlich alle Teile bis zum 24. Dezember verkauft würden. Durch einen großen Sponsor wurde nun dieses Ziel tatsächlich auch rechtzeitig erreicht. Für den Bau des Gemeindezentrums wurden damit 6500 Euro erlöst, gab Pfarrer Dinkel bei der Übergabe der gespendeten Preise bekannt.

Im Beisein von Hans Heinle (rechts), Vertrauensmann der Kirchenverwaltung der evangelischen Johanneskirche Marktoberdorf, überreichte Pfarrer Klaus Dinkel (links) im neuen Gemeindezentrum die gespendeten Preise aus dem Turmbandverkauf an (ab zweiter von links) Dr. Dr. Sabine Stieglitz (3. Preis), Martin Hoborn (1. Preis) und Sylvia Gass (2. Preis). Bild: Rosemarie Klimm

Was die Spender gewannen: Von Ballonfahrten bis zum Zeppelin-Musical

Pfarrer Dinkel bedankte sich bei allen Käufern und Spendern. Im Beisein von Hans Heinle, Vertrauensmann des Kirchenvorstandes, überreichte er im Gemeindezentrum die Preise: 1. Preis: Ballonfahrt für zwei Personen im Wert von 400 Euro an Claudia und Martin Hoborn, Biessenhofen. 2. Preis: Ballonfahrt für eine Person im Wert von 200 Euro an Sabine Stieglitz, Marktoberdorf. 3. Preis: Eintrittskarte zum Zeppelin-Musical im Festspielhaus in Füssen für zwei Personen im Wert von 180 Euro an Dr. Dr. Syliva Gass, Lengenwang.

Nun hofft Pfarrer Dinkel bis zum nächsten Gaudiwurm noch einige Personen mehr zu finden, um eine ganze Gruppe Büßermönche zusammenstellen zu können.

