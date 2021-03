Marktoberdorfer Radfahrer wollen sicherer fahren können

Marktoberdorfer Radler demonstrieren: Vor allem die AOK-Kreuzung und Teile der Bahnhofstraße sehen sie als gefährlich an. Was sie sich von dem Protest erhoffen.

09.03.2021 | Stand: 10:00 Uhr

Als kleine Demonstration war die Veranstaltung in Marktoberdorf angekündigt, rund 30 Menschen nahmen zu Fuß oder mit dem Rad teil. Doch ihr Anliegen beschäftigt viele: Es geht um die Sicherheit von Radfahrenden zwischen dem Fendt-Kreisel am Bahnübergang und der AOK-Kreuzung.

Es geht den Demonstranten um eine "Verkehrswende in Marktoberdorf"

Die Kundgebung trug den Titel „Verkehrswende in Marktoberdorf“. Mehrfach ging die Gruppe den neuralgischen Abschnitt ab. Damit wollten die Demonstrierenden darauf aufmerksam machen, dass gerade in diesem Bereich die Verkehrswege für Radfahrer schlecht ausgebaut und gefährlich sind. „An der AOK-Kreuzung werden Radfahrer von Radwegen direkt auf die Straße geleitet. So entstehen für Radfahrer oft gefährliche Situationen, die sich durch bessere Radwege vermeiden ließen“, sagt die an der Protestaktion beteiligte Marlene Stegmann (16).

Neu war der Einsatz von Gehzeugen. Dabei handelte es sich um einen großen, aus Holz gebauten Rahmen, den sich über die Schultern spannen lässt. Er hat ähnliche Ausmaße wie ein Auto, in dem sehr oft nur eine Person sitzt. Auf diese Weise kann der „unverhältnismäßige Platzverbrauch, den Autos im Verkehr verursachen“, dargestellt werden. „Dass wir vom Auto weg kommen müssen, wenn wir unseren Verkehr klimaneutral gestalten möchten, ist doch klar“, sagt Jürgen Osterrieder (18), der die Kundgebung angemeldet hatte.

Warum bei der Marktoberdorfer Demo "Gehzeuge" zum Einsatz kamen

Gerade in Städten, wo die Wege meist kurz sind, seien Fahrräder eine echte und schnelle Alternative, wenn die Fahrradwege entsprechend gut ausgebaut sind. „Dass eine solche Verkehrspolitik, die das Auto nicht mehr dauernd bevorteilt, keine Utopie mehr ist, sondern von unseren Städten konkret umgesetzt werden kann, zeigen viele positive Beispiele“, sagte er. Die Gehzeuge können dieser Forderung als kreative Protestform besonderen Nachdruck verleihen.

Moritz Oberhofer (18) sagte ergänzend: „Wir möchten durch unsere Aktion trotz der aktuellen Umstände weiter auf das wichtige Thema Klimaschutz aufmerksam machen. Dass wir unsere Klimaziele erreichen müssen, darf durch die Pandemie nicht in Vergessenheit geraten.“

Auch "Fridays for Future" und Co. sind mit im Boot

Die Demonstration wurde sowohl vom Bündnis „Nachhaltiges Marktoberdorf“, wie auch den beiden Marktoberdorfer Ortsgruppen von „Parents for Future“ und „Fridays for Future“ unterstützt.