Auf welche Weise der Menschenaffe Udo das Gymnasium Marktoberdorf besucht hat

11.04.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Zurzeit ist Menschenaffe Udo nicht nur im Landratsamt zu sehen, vor Kurzem war er auch Unterrichtsthema am Marktoberdorfer Gymnasium. Dr. Christine Laugwitz erklärte den Schülerinnen und Schülern der neunten Klasse, was Udo so besonders macht. Außerdem gab sie einen Einblick in die Hammerschmiede. In der Tongrube, am Ortsrand des Dorfes Pforzen, waren Forscher auf die Fossilien des uralten Menschenaffen gestoßen.

Biologie-Fachschaftsleiter Jürgen Neubauer hatte Laugwitz für den Vortrag eingeladen. Die Ostallgäuerin beschäftigt sich schon länger mit Danuvius guggenmosi, wie Udo offiziell heißt. Zudem steht sie mit dessen Entdeckerin, der Paläontologin Madelaine Böhme, in regelmäßigem Austausch.

Deshalb löst Menschenaffe Udo einen Streit aus

Männlich, hobbitgroß, gefunden in Europa: Seit 2019 sorgt Udo für Aufruhr in der Wissenschaft, löste sogar einen Gelehrtenstreit aus. Warum? Weil der Menschenaffe laut Böhme vor 11,6 Millionen Jahren aufrecht im heutigen Allgäu herumgelaufen sein soll. Udo stellt damit Teile der Evolutionstheorie infrage, gingen Wissenschaftler bisher doch davon aus, dass sich der aufrechte Gang erst viel später entwickelt hat – und zwar in Afrika.

Nach der Theorie folgte für die Schülerinnen und Schüler die Praxis. Die Jugendlichen ordneten Aufnahmen der Fossilien den passenden Knochen an einem menschlichen Skelettmodell zu.

Die Wanderausstellung „Sensation ,Udo‘ und die Grabungen in der Hammerschmiede“ bleibt noch bis Dienstag, 10. Mai, im Foyer des Landratsamts in Marktoberdorf. Anschließend ist sie in weiteren Städten und Gemeinden der Region zu sehen.

