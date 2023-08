Marktoberdorfer Schüler singen im Petersdom in Rom: "Ein unvergessliches Erlebnis"

Der Oberstufenchor des Gymnasiums Marktoberdorf durfte eine Messe in Rom musikalisch gestalten – im berühmten Petersdom. Wie es zu dieser Ehre kam.

30.07.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Der Petersdom in Rom zieht jedes Jahr Millionen von Touristen an und ist für Gläubige ein ganz besonderer Pilgerort. Kürzlich reiste auch der Oberstufenchor des Gymnasiums Marktoberdorf, der Jugendchor Ostallgäu, in die Ewige Stadt. Die 100 Schülerinnen und Schüler erwartete dort nämlich eine besondere Ehre: Der Chor durfte im Petersdom singen. Unter der Leitung von Stefan Wolitz gestalteten die jungen Sängerinnen und Sänger dort am Samstagabend die Vorabendmesse. „Es war ein unvergessliches Erlebnis“, sagt Stefan Wolitz.

