Eine OP kostet nur 30 Euro: Wie Marktoberdorfer mit Spenden Augenlicht zurückgeschenkt haben

1820 Operationen gegen Grauen Star wurden über die Christoffel-Blindenmisson wurden von Marktoberdorfern finanziert. Auch Hadija Kimati konnte geholfen werden.

06.04.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Wenn ein Mensch nach langer Zeit plötzlich wieder sehen kann, ist das wie ein Wunder. Solche Wunder haben die Bürgerinnen und Bürger von Marktoberdorf allein im vergangenen Jahr 1820 Mal bewirkt. Insgesamt 54.615 Euro haben sie an die Christoffel-Blindenmission (CBM) gespendet. Mit diesem Geld kann die CBM Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika Augenlicht schenken und 1820 Operationen am Grauen Star durchführen.

Grauer Star betrifft viele Menschen

Weltweit sind 17,01 Millionen Menschen durch Grauen Star erblindet, einer Trübung der Augenlinse. Um diese Trübung zu beseitigen, braucht es nur rund 15 Minuten. Der Eingriff kostet in den Projekten der CBM durchschnittlich 30 Euro, bei Kindern wegen der benötigten Vollnarkose 125 Euro. Doch das sind Beträge, die sich viele der Betroffenen in Entwicklungsländern nicht leisten können.

So war es auch bei Hadija Kimati aus Tansania. Die 70-jährige Frau lebt zusammen mit ihrem Mann in einer ländlichen Region am Fuße des Kilimandscharos. Schon seit einiger Zeit kümmern sich die beiden um ihre vier kleinen Enkel, die nach dem Tod der Mutter als Waisen zurückblieben. Von den Erträgen ihrer kleinen Farm aber können Kimati und ihr Mann die Kinder nicht ernähren. Deshalb verdienen sich die beiden als Hutflechter etwas Geld hinzu.

30 Euro können Leben verändern

In den vergangenen Jahren jedoch hat Hadija Kimati zunehmend ihr Augenlicht verloren. Zum Schluss war sie vollkommen blind. Kimati verließ kaum mehr ihr Haus. Sie war auf die Hilfe anderer angewiesen und konnte nicht einmal ihr eigenes Essen zubereiten. Dann erfuhr sie, dass in einer nahegelegenen Gesundheitsstation kostenlos Augenuntersuchungen durchgeführt wurden. Dort stellte man fest, dass Hadija Kimati Grauen Star hatte. Die Frau wurde in das CBM-geförderte Kilimandscharo-Krankenhaus überwiesen, wo sie dank der Spenden operiert werden konnte.

Der Eingriff hat das Leben von Hadija Kimati nachhaltig verändert

Ein kurzer Eingriff, der ihr Leben nachhaltig verändert hat: „Es war ein überwältigendes Gefühl, als ich meine Familie nach all den Jahren zum ersten Mal wieder mit eigenen Augen sehen konnte“, erzählt die Frau. „Inzwischen kann ich wieder alles alleine machen – sogar Hüte flechten. Nie hätte sie gedacht, dass ihre Krankheit heilbar ist. So wie Hadija Kimati geht es vielen Menschen in ihrer Region.

Die CBM zählt zu den international führenden Organisationen für inklusive Entwicklungszusammenarbeit. Sie unterstützt Menschen mit Behinderungen in den ärmsten Ländern der Welt – und das seit mehr als 110 Jahren. Mit ihren lokalen Partnern sorgt sie dafür, dass sich das Leben von Menschen mit Behinderungen verbessert. Sie leistet medizinische Hilfe und setzt sich für gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe ein. Im vergangenen Jahr förderte die CBM 460 Projekte in 48 Ländern.