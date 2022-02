Am Tierheim soll die Anlage entstehen. Davor muss noch einiges durchdacht werden - wie die Zufahrt. Den Stadtrat beschäftigt noch ein weiteres Thema.

16.02.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Der geplante Kreisbauhof in unmittelbarer Nachbarschaft zum Tierheim in Marktoberdorf hat nun auch den Marktoberdorfer Stadtrat beschäftigt. Dabei ging es wie im Kreisausschuss darum, wie dort am besten regenerative Energie – vorrangig Fotovoltaik – genutzt werden kann. Aber es dreht sich auch um die Zufahrt von der Engratsrieder Straße. Denn gleich daneben befindet sich ein städtisches Grundstück, das eines Tages auch erschlossen werden soll.