Marktoberdorfer stellen Spendenaktionen für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien auf die Beine

Im Raum Marktoberdorf ist die Bestürzung über das schlimme Erdbeben in der Türkei und Syrien groß. Es laufen verschiedene Hilfsaktionen.

08.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Auch im Ostallgäu ist die Bestürzung über das Erdbeben, das am Montagmorgen die türkisch-syrische Grenzregion getroffen hat, groß. „Es ist wahnsinnig schlimm, was passiert ist“, sagt Selah Okul, Integrationsbeauftragter in Marktoberdorf. Okul hat Familie in der Türkei. Er erzählt von seinen Geschwistern, die 40 Kilometer westlich von Adana entfernt das Erdbeben miterlebt haben.

Adana ist mit 2,2 Millionen Einwohnern die fünftgrößte Stadt der Türkei. Sie wurde vom Beben stark getroffen. „Die Erde hat in der Früh stark gezittert. So stark, dass meiner Schwester schwindlig war“, sagt Okul. Nach dem Beben hätten sie sich nicht mehr in ihre Häuser und Apartments getraut. „Sie sind bei meiner Mutter untergekommen.“ Okul berichtet auch von einer anderen Verwandten, deren Haus durch die Katastrophe zerstört wurde. „Auch sie ist jetzt bei meiner Familie.“

Viele werden durch Erdbeben an Katastrophe von 1999 erinnert

Ein Erdbeben von so einem Ausmaß: Hat es so etwas in der Türkei schon einmal gegeben? „1999 war es ähnlich schlimm“, erinnert sich Okul. Damals waren bei einem Beben der Stärke 7,4 in Düzce im Norden 17.000 Menschen ums Leben gekommen. „Doch diesmal ist es schlimmer. Eine größere Fläche ist betroffen“, sagt Okul. Laut Schätzung der WHO könnten 23 Millionen Menschen von dem Beben der Stärke 7,8 betroffen sein.

Mehrere Spendenaktionen im Raum Marktoberdorf

Die Moscheegemeinde in Marktoberdorf möchte helfen. „Es werden Geldspenden gesammelt“, kündigt Okul an. Auch der Caritasverband der Diözese Augsburg hat ein Spendenprojekt unter www.caritas-augsburg.de/erdbebenopfer auf die Beine gestellt. Und der Verein Türk Spor Marktoberdorf sammelt mithilfe einer privaten türkischstämmigen Gruppierung in Kaufbeuren Kleidung und Hygiene-Artikel für einen Lkw-Transport ins Katastrophengebiet. „Alles wird gebraucht! Dieses Beben war einfach schrecklich“, sagt Sinan Demirci, Betreiber des Lokals Marmaris und Mitglied im Türk-Spor-Vorstand. Er spricht vom flächenmäßig größten Erdbeben, das die Türkei je ereilt habe. Wie Demirci erzählt, machte sich einer seiner Mitarbeiter am Montag den ganzen Tag lang verzweifelt Sorgen um seine Frau und seine Kinder, die im Katastrophengebiet waren. „Erst nachts gab es Entwarnung – dass es ihnen gut geht und sie auch nicht verletzt sind!“ Sie kennen aber Menschen, die bei der schrecklichen Tragödie umkamen.

Wer bei der Türk-Spor-Hilfsaktion mitmachen möchte, kann bis Freitagmittag Hilfsgüter zum Restaurant Marmaris (Meichelbeckstraße 9) bringen.