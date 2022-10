Marktoberdorfer Sternenbummel findet wieder statt: Das ist bei der langen Einkaufsnacht geboten

Einzelhändler in Marktoberdorf laden wieder zum beliebten Sternenbummel ein. In der Innenstadt ist ein buntes Kulturprogramm geboten.

19.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„Auf zum Sternenbummel“ heißt es bald wieder in Marktoberdorf: Etwa 40 beteiligte Geschäfte in der Innenstadt laden am Freitag, 28. Oktober, zur langen Einkaufsnacht ein. Auf die Besucherinnen und Besucher warten nicht nur Leckereien und Früchtepunsch im Fackelschein sowie Deftiges am Lagerfeuer, sondern auch musikalische Leuchtpunkte. Das „Internationale Jazzcamp“ gibt unter der Organisation von Monika Schubert eine „Session unterm Sternenzelt“.

Buntes Programm in der Marktoberdorfer Innenstadt beim Sternenbummel

Ab 18 Uhr verwandelt sich die Marktoberdorfer Innenstadt in ein romantisches Lichtermeer mit Feuern, Fackeln und Kerzen. Der Sternenbummel und die damit verbundene lange Einkaufsnacht sind bereits eine feste Größe im Angebot der Stadt. Bis 22 Uhr sorgen die Einzelhändler und Gastronomen für ein stimmungsvolles Einkaufserlebnis mit besonderen Aktionen und Verköstigungen. Es kann ungestört gestöbert, geschaut, probiert und natürlich gekauft werden.

Jazz und Live-Musik in Marktoberdorf

Begleitet wird der Abend von einem ganz besonderen Kunst- und Kulturprogramm. Dank des Landes-Jugendjazzorchesters Bayern wird auch dieses Jahr in vielen Geschäften „Live-Musik“ gespielt und der Marktplatz wird heuer zur Bühne des Berliner Musikers Junk-E-Cat. Junk-E-Cat verwebt akustische und elektronische Elemente zu einer Klangwelt, in welcher Saxophone und Bassklarinetten, sowohl arrangiert, als auch solistisch, mit elektronischem Fingerdrumming, Samples und Loops organisch verschmelzen.

Gleichzeitig startet alljährlich auch die Losaktion „Beim Einkaufen gewinnen“ des Aktionskreises Marktoberdorf.

