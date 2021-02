Marktoberdorfer Sternsinger ziehen kontaktlos von Haus zu Haus

Kaplan André Harder sandte bei einem Gottesdienst in St. Magnus einen Teil der Marktoberdorfer Sternsinger aus. Sie tragen diesmal den Segen in anderer Form zu den Häusern. In St. Martin werden die Könige am Mittwoch, dem Festtag der Erscheinung des Herrn, zu den Mitgliedern der Pfarrei geschickt.