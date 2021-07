Marktoberdorfer Tennishalle soll (immer noch) zwangsversteigert werden

Warum findet die frühere Marktoberdorfer Tennishalle keinen Käufer? Ein Versuch, die Halle zu versteigern, scheiterte. Wieso das Thema damit nicht vom Tisch ist

05.07.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Tut sich nach Jahren des Stillstandes etwas bei der Marktoberdorfer Tennishalle? Darüber wird in der Stadt gerätselt, seit die VR Bank Augsburg-Ostallgäu als Gläubiger im Juni versucht hat, durch eine öffentliche Versteigerung neue Eigentümer für die rund 3000 Quadratmeter große Halle im Süden der Stadt zu finden.

Die Marktoberdorfer Tennishalle ist seit Jahren im Dornröschenschlaf

Die frühere Tennishalle am Mühlsteig befindet sich im Dornröschenschlaf, seit der Eigentümer 2012 letztlich erfolglos versuchte, dort unter dem Namen „Zwergnase“ erneut einen Erlebnispark beziehungsweise Indoor-Spielplatz zu etablieren und Flohmärkte zu veranstalten. Seitdem liegt die Sportstätte mit ihren vier Tennisfeldern, Duschen, Umkleiden und mehreren Nebenräumen im Erdgeschoss, Squash-Plätzen im Keller, fünf zugewucherten Außentennisplätzen und 39 Parkplätzen brach. Und zuletzt herrschte in der Stadt auch ziemliche Funkstille, was das Thema Hallen-Reaktivierung angeht.

Das ist anders, seit das Amtsgericht Kaufbeuren für Mitte Juni in einem Gerichtssaal in Kempten einen Termin für die Zwangssteigerung der Immobilie ansetzte, die seit 2016 als Versteigerungsobjekt gilt. Doch letztlich wurde die Halle – deren Verkehrswert auf 410 000 Euro angesetzt war – nicht versteigert. „Der Grund war, dass das Meistgebot derart unter dem Grundstückswert zurückblieb, dass auf Antrag des Gläubigers, also der VR Bank, der Zuschlag versagt worden ist“, sagt Richter Rafael Ruisinger vom Amtsgericht Kaufbeuren.

Wie es aus Sicht des Gläubigers mit der Tennishalle nun weitergeht

Laut Kreditinstitut ist eine Versteigerung der 1980 erbauten und 2000 um eine Wohneinheit auf dem Dach aufgestockten Halle damit nicht vom Tisch. „Es wird in einigen Monaten eine neue Versteigerungsrunde geben, aber mit anderen Modalitäten, was das Bieterverfahren angeht“, sagt Marketingleiter Markus Neubauer von der VR Bank. Den Termin setze das Amtsgericht fest. Nicht von den Versteigerungsplänen tangiert sind das Lokal „Dolce Vita“ (früher „Fentilator) sowie die Kegelanlage, auch nicht das Areal selbst, da der Grund nach Erbbaurecht vergeben ist.

Die Tennishalle, in der seit rund 20 Jahren kein Tennis mehr gespielt wird, blickt auf eine sehr bewegte Geschichte zurück – sowohl was ihre wiederholte Nutzung als Kinder-Erlebnispark angeht als auch ihre mehrmaligen Eigentümerwechsel. So war beispielsweise auch die durch die Bankenkrise in Verruf geratene Bank Hypo Alpe Adria zeitweise im Besitz der Immobilie. Fraglich ist, in welchem baulichen Zustand das seit Jahren praktisch ungenutzte Gebäude und sein Dach sind. Und wie fit die sanitären Einrichtungen und Verrohrungen sind.

Nutzungspläne reichten von Bowling-Center über Kartbahnen bis zu Wohnungen

Für die Halle habe es durchaus immer wieder Interessenten gegeben, sagt der städtische Wirtschaftsförderer Philipp Heidrich. Angefangen von einem Anrainer, der dort Wohnungen bauen wollte, bis zu Plänen für ein Bowling-Center, Kartbahnen, einen großen Skate-Platz – oder natürlich – eine erneute Nutzung als Tennishalle. Heidrich weist zugleich darauf hin, dass der städtische Flächennutzungsplan an der Stelle ausdrücklich eine Sportanlage festschreibe. Eine Wohnungsnutzung dort scheide daher vorerst aus.

Die Stadt selbst, die auch Nachbargrundstücke besitzt, sei kein Kaufinteressent. „Man bräuchte einen privaten Investor, der die Hallensanierung oder gegebenenfalls Abriss und Neubau in die Hand nimmt, zum Beispiel zugunsten des Tennisclubs“, sagt Heidrich. „Im Sinne der Stadtentwicklung wäre das nur zu begrüßen.“

Tennisclub: Tennis sollte in Marktoberdorf wieder Ganzjahresportart werden

Der Tennisclub beziehungsweise die Abteilung Tennis im TSV Marktoberdorf liebäugelt immer wieder mit der alten Halle. 2015 waren die Tennisleute daher an einer Interessengemeinschaft beteiligt, die die Anlage als Zentrum für verschiedene Sportarten reaktivieren wollte. Daraus wurde nichts. Man nutze jede Chance, dass Tennis in Marktoberdorf wieder Ganzjahressportart werde, hieß es damals aber.

Martin Thoma, der heutige Marktoberdorfer Tennisclub-Vorsitzende, sieht das ähnlich. „Wir hätte wahnsinnig gern wieder eine Tennishalle“, sagt er. Schließlich spiele man im Herbst und Winter auch Tennis, müsse sich dafür aber in Tennishallen im Raum Kaufbeuren, Füssen oder Kempten einmieten. Die Fahrerei schrecke viele der 335 Marktoberdorfer Tennisspieler ab. Den Nachbarvereinen in Bertoldshofen, Geisenried oder Immenhofen gehe es da genauso. „Die Tennishalle wäre deshalb für die Sportstadt Marktoberdorf eine tolle Sache“, findet Thoma.

Das baufällige Gebäude zu kaufen, könne sich der Verein aber nicht leisten. Thoma würde sich daher wünschen, dass sich die Stadt schon in irgendeiner Form engagiert. „Sie könnte die Halle ja ähnlich wie das Hallenbad oder den Eisplatz als Sportstätte betreiben und sie an Tennisvereine vermieten, so wie das die Gemeinde Pfronten mit ihrer Tennishalle macht“, schlägt er vor.