Marktoberdorfer testet Elektrokart auf Herz und Akku: Sein Fazit

Der MSC Marktoberdorf probiert ein Kart mit Elektroantrieb unter realen Bedingungen im Wettkampf. Wie sich das anfühlt, hat Yanic Thomasini erfahren.

25.08.2022 | Stand: 11:30 Uhr

„Die Beschleunigung ist auf jeden Fall besser. Dafür ist die Endleistung nicht ganz so hoch. Deshalb sind die Zeiten auch fast gleich.“ So fällt zumindest das Fazit von Yanic Thomasini vom Motorsportclub (MSC) Marktoberdorf aus. Denn der MSC gehörte zu den wenigen Vereinen in Bayern, die im Auftrag des ADAC ein eKart unter realen Bedingungen bei einem Wettkampf testen durften. Obwohl es bei Yanic noch nicht die ganz große Liebe auf den ersten Blick war, so sehr kann er sich vorstellen: „Das kann die Zukunft sein.“

Yanic Thomasini fährt Kart auf hohem Niveau

Dabei ist er eigentlich das Kartfahren mit Verbrennermotoren gewohnt. Zum ersten Mal kam er damit während der Ferienfreizeit in Berührung, als der MSC Probetrainings anbot. Sein Bruder Nico ist gefahren, Yanic durfte noch nicht. Mit seinen damals sechs Jahren war er noch zu jung. Er klopfte anschließend beim Verein an, ob nicht auch mal in einem Kart Platz nehmen dürfe. Er durfte. Im Gegensatz zu seinem Bruder ist er am Lenker geblieben. Seit inzwischen zehn Jahren.

Yanic Thomasini vom MSC Marktoberdorf testete das eKart Bild: Jürgen Thomasini

Der Apfeltranger gehört zu den großen Talenten im Verein und fährt längst auf höherem Niveau. Als seine größten Erfolge nennt er den Meistertitel bei der südbayerischen Meisterschaft vor zwei Jahren. Der bundesweite Endlauf, für den er sich qualifiziert hätte, fiel wegen Corona aus. Im vorigen Jahr wurde er Vierter und hat damit den Startplatz verpasst. Den hatten jedoch Julia Heumann, Timo Gobig und Maximilian Brix erreicht. Heuer sicherte sich Yanic den dann mit einem zweiten Platz. Mit dabei sind vom MSC Marktoberdorf im Oktober in Friedrichshafen Nick Jochum und Julia Heumann.

Das hat sich für den MSC seit dem Umzug auf einen eigenen Platz geändert

Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Im Juni 2018 hat der in Geisenried sein eigenes Trainingsgelände eingeweiht. „Das ist ein großer Vorteil“, sagt Yanic Thomasini. Davor hatte der Verein fürs Training einmal pro Woche zwei Stunden zur Verfügung – inklusive Auf- und Abbau. Das eigene Grundstück nennt der 16-Jährige mit als Grund, weshalb sich die Mitgliederzahl im MSC seitdem verdoppelt hat. Inzwischen gibt es drei Trainingsgruppen, die mindestens zwei Stunden lang für sich das exakte Fahren üben können. Denn es geht beim Jugendkart nicht allein um Tempo, sondern darum, fehlerfrei durch den Parcours zu kommen, ohne die Pylonen zu berühren. Sicherheit vor Schnelligkeit, lautet das Motto.

So sieht es im Cockpit eines Elektrokart aus. Zwischen den Vorderrädern sitzt der Akku. Bild: Jürgen Thomasini

Denn ein Durchgang dauert in der Regel nur zwischen 20 und 50 Sekunden. „Da ist es wichtig, die Strecke vorher ein paar mal abzulaufen und zu verinnerlichen, damit man sich beim Rennen allein aufs Fahren konzentrieren kann.“ Anders als beim Kart mit ordentlich PS, wie sie früher die heutigen Formel-1-Piloten steuerten, treten bei den Jugendkarts kaum G-Kräfte, die auf den Körper einwirken. Vielmehr werde, so schildert Yanic, über Gewichtsverlagerung an guter Straßenlage herausgeholt. „Bei einer Kurve muss ich mich etwas nach außen lehnen, damit mehr Gewicht auf den Außenrädern liegt und ich schneller in die Kurve komme.“ Dieses rasche Hin und Her auf dem kleinen Sitz sei das eigentlich Anstrengende an diesem Sport. Das sei beim eKart genauso wie bei einem Kart mit Verbrennermotor.

Was Yanic mit dem eKart noch üben muss

Neben der Beschleunigung sei auch das Bremsen etwas anders und müsse geübt werden. Als gravierendsten Unterschied beschreibt Yanic das Motorgeräusch: statt Brummen nur noch Surren. „Das Brummen vermisse ich schon“, sagt er. Ansonsten habe sich die Fahrt im eKart angefühlt „wie im Rennsport, aber in einer anderen Klasse – irgendwie moderner“. Einen großen Nachteil hat Yanic dann doch ausgemacht: die Reichweite des Akkus. „Das ist optimierungsfähig“, denn derzeit muss er zum Nachladen häufig ausgetauscht werden. Was wiederum an die Pionierzeit von elektrischen Straßenwagen erinnert. Heutzutage ist bei diesen die Reichweite kein Problem mehr.

Deshalb sagt Yanic voller Überzeugung: „Aber das wird schon.“ Auf keinen Fall morgen und nicht zum Bundesendlauf in diesem Jahr, aber in vermutlich absehbarer Zeit – falls sich das Pilotprojekt durchsetzt. An Yanic Thomasini und dem MSC Marktoberdorf soll es jedenfalls nicht scheitern.

