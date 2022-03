Unternehmer will Strom erzeugen: Was dem Marktoberdorfer Stadrat daran nicht gefällt

Marktoberdorfer Bauunternehmer will für den Eigenbedarf an Strom eine Fotovoltaikanlage aufstellen. Was das Verzwickte an der Situation ist.

22.03.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Es war ein sehr vielschichtiges Thema, das der Stadtrat behandelte. Es ging um den Antrag des Marktoberdorfer Bauunternehmens Hubert Schmid, auf einer Wiese zwischen Hattenhofen und Hörtnagel eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage aufzustellen. Zwischendurch fühlten sich einige Stadträte wie in einer Zwickmühle: grundsätzlich ja oder grundsätzlich nein. Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell beschrieb es so: „Egal, wie wir entscheiden: Es wird uns Prügel einbringen.“ Prügel von Anwohnern und anderen, die um „unser schönes Allgäu“ fürchten oder Prügel derjenigen, die sagen, ihr redet von Energiewende, macht aber nichts.