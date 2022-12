Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt ist eröffnet: Dieses Jahr mit einer besonderen Premiere

Auf dem Marktplatz in Marktoberdorf tummeln sich schon früh die Besucher. Die Freude ist riesig. In diesem Jahr gibt es auch eine besondere Premiere zu feiern.

02.12.2022 | Stand: 19:20 Uhr

Tatsächlich tummeln sich mit der Eröffnung der Buden schon einige Besucherinnen und Besucher auf dem Marktplatz. Der Duft von Glühwein liegt schon in der Luft, Weihnachtsmusik dudelt über den Platz, das Kinderkarussell dreht seine ersten Runden und die Händler stehen bereit. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause findet in Marktoberdorf wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt statt – und das bereits zum 47. Mal. „Der Weihnachtsmarkt gehört halt zu Marktoberdorf, wie der Senf auf die Bratwurstsemmel“, bringt es Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell es bei der feierlichen Eröffnung auf den Punkt. Die diesjährige Ausführung fühlt sich in vielerlei Hinsicht wie eine kleine Premiere an. Das erste Mal hat der Weihnachtsmarkt nämlich zudem besonderen Besuch aus Italien. Dazu aber später mehr.

