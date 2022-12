Marktoberdorfer will Weihnachtsfreude bereiten und wird abgelehnt

Ein Marktoberdorfer sammelt Geld für ein Weihnachtsessen und wird abgelehnt. Eine andere Organisation meldet sich nicht mehr. Wie es zum versöhnlichen Ende kommt.

30.12.2022 | Stand: 18:18 Uhr

„Natürlich bin ich sauer und enttäuscht.“ Wolfgang Glaser macht keinen Hehl aus seiner Gemütslage. Da hat er zu Weihnachten eine Spendenaktion auf den Weg gebracht – und keiner will die Spenden haben. So schien es ihm zumindest. Bei einer Stelle wurde der Marktoberdorfer Geschäftsmann abgelehnt, was allem Anschein nach auf einem Missverständnis fußt, eine andere habe bis heute nicht auf seine Anfrage geantwortet – ebenfalls wegen eines Missverständnisses. Glaser fand am Ende doch noch einen Abnehmer. Aber der Reihe nach.

